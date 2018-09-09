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Конгресс в Минске позволит космонавтам из разных стран больше узнать о Беларуси и белорусах - Климук

10.09.2018 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Конгресс в Минске позволит космонавтам из разных стран больше узнать о Беларуси и белорусах - Климук
Петр Климук

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов в Минске позволит космонавтам из разных стран больше узнать о Беларуси и белорусах. Об этом летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук заявил сегодня на церемонии открытия конгресса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я и мои коллеги, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, гордимся, что родились и выросли на белорусской земле, гордимся своей принадлежностью к белорусскому народу и очень рады, что очередная встреча космонавтов и астронавтов проходит именно на нашей родине. Конгресс позволит участникам космических полетов не только встретиться, обсудить деятельность ассоциации, наметить задачи на перспективу, но и приобщиться к истории и культуре нашей страны. Пребывание в Минске даст возможность участникам конгресса больше узнать о Беларуси и белорусах. А общение космонавтов с белорусской молодежью - студентами и школьниками - будет нацелено на стимулирование их интереса к образованию, постоянному самосовершенствованию, в том числе с целью освоения космоса", - сказал Петр Климук.

Летчик-космонавт подчеркнул, что в научно-техническом прогрессе Беларусь не уступает высокоразвитым странам мира. "Продукцию, которую выпускают здесь, можно увидеть в разных уголках планеты. Здесь создан спутник связи. Уже больше пяти лет на орбите работает спутник дистанционного зондирования Земли. Белорусское предприятие "Пеленг" создает космическую целевую аппаратуру", - отметил он.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов в Минске позволит космонавтам из разных стран...
 
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