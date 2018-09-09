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Астронавт США о космическом конгрессе в Минске: мы рады возможности обменяться опытом

10.09.2018 11:50 — Новости Общества | БелТА  
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Астронавт США о космическом конгрессе в Минске: мы рады возможности обменяться опытом
Бонни Данбар

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача Ассоциации участников космических полетов - помочь человечеству дотянуться до звезд. Об этом заявила президент организации, астронавт США Бонни Данбар на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим выразить благодарность за все, что происходит здесь, в Беларуси. Мы рады возможности обменяться опытом и знаниями между профессионалами в этой сфере. Мы накапливаем опыт и обмениваемся им. Наши члены постоянно, даже после ухода на пенсию, в отставку, работают над тем, чтобы помочь человечеству дотянуться до звезд", - подчеркнула Бонни Данбар.

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Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача Ассоциации участников космических полетов - помочь человечеству дотянуться до звезд. Об этом заявила президент организации,...
 
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