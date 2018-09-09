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Погода на неделю: все еще тепло, но кое-где станет прохладнее

10.09.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Первая декада сентября выдалась по-летнему теплой, температурный фон в среднем оказался на 3-5°С выше климатической нормы. На этой неделе дождей будет немного и ожидается преобладание теплой погоды, лишь с середины недели в северных районах страны под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, станет прохладнее. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 11 сентября, погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, так что в отдельных районах страны не обойдется без кратковременных дождей, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +9...15°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах +19...25°С.

12 сентября, в среду, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10...15°С, максимальная днем +20...27°С, лишь по северу страны не выше +18...19°С.

В четверг, 13 сентября, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром по югу страны возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...15°С, максимальная температура днем +17...24°С, по югу страны воздух прогреется до +25...27°С.

14 сентября, в пятницу, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу Беларуси, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ночи станут прохладнее, и к утру температура воздуха понизится до +6...13°С, максимальная температура в основном днем +17...24°С,  по югу страны воздух прогреется до +26°С.

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