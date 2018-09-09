Певец Александр Патлис ищет девушку, которую донес до финиша во время Минского полумарафона

Белорусский музыкант Александр Патлис на своей странице в Facebook разместил пост с просьбой отыскать одну из участниц Минского полумарафона. Он помог отнести ее к финишу, так как у девушки уже не было сил.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, больше 35 тысяч человек из 53 стран пробежали Минский полумарафон. Среди участников было много известных людей, в том числе и музыкант Александр Патлис.

Спустя какое-то время музыкант у себя на странице в Facebook разместил сообщение о том, что во время полумарафона увидел двух парней, которые несли девушку с судорогой и в обмороке.

«Просто не смог пробежать. Ребята так устали, что больше не могли нести. Я не знаю ее имени, не знаю откуда она. Я просто занес ее на финиш и передал медикам. Мне кажется, она должна получить медаль. Скорее всего ее увезли в больницу. Пишу это не ради внимания, поймите правильно. Дорогие организаторы @minskhalfmarathon.by мой номер 1870 мы зашли на финиш вместе. Помогите найти человека и вручите ей медаль. Она ее заслужила кровью, потом и здоровьем. Если кто-то согласен со мной, плиз. Сделайте репост», — написал он.

На 11.36 10 сентября этим постом поделились 414 человек.

Как рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, организаторы Минского полумарафона обязательно найдут эту девушку, свяжутся с ней и вручат медаль. В федерации отметили, что медики на финише очень оперативно отреагировали на ситуацию и оказали помощь.

— Мы каждый год видим поддержку как со стороны участников, так и болельщиков на протяжении всех дистанций. Люди поддерживают друг друга и морально, и физически: часто бегут за руку, помогают с темпом тому, кто устал, кому бежать тяжело и кто, может быть, был не совсем готов. Мы заранее всех просили рассчитывать свои силы, и всегда акцентируем на этом внимание. И мы рады, что есть неравнодушные люди, которые всегда помогают и поддерживают участников полумарафона, — рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики.