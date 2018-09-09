12-13 сентября 2018 года в Туровской епархии состоятся торжества в честь Юровичской иконыПресвятой Богородицы





Накануне дня празднования одной из главных святынь Полесского края–иконы Божией Матери Юровичская-Милосердная, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского, пройдет ежегодный Крестный ход из кафедрального собора святого Архангела Михаила в г. Мозыре в Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь.Крестный год состоится 12 сентября и будет приурочен1030-летию Крещения Руси и Году малой родины в Республике Беларусь.

План торжеств:

12 сентября 2018 года (среда) :

07.45 – Молебен с водосвятием и Акафистом Пресвятой Богородице.

08.30 – Часы.

09.00 – Божественная литургия архиерейским служением, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, в сослужении всего духовенства епархии в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре.

11.00 – Великая Вечерня в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре.

11.30 – Начало Крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери Юровичская-Милосердная(с началом стихир на литии) через пл. Горького, пл. Ленина, пл. Примостовую, по «старому» мосту через реку Припять до стоянки возле ДЭУ-43.

За мостом паломники садятся в автобусы и следуют до начала аг. Юровичи, откуда снова Крестным ходом продолжат путь к Юровичской обители.

15.00 – Прибытие к собору Рождества Пресвятой Богородицы Юровичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря

Молитва на освящение хлебов, Утреня, 1-й час.

17.00 – Монастырская трапеза.

Для желающих обзорная экскурсия по комплексу обители.

17.30 – Отбытие паломников в г. Мозырь и г. Калинковичи.

13 сентября 2018 года (четверг) :

08.30 – Часы.

09.00 – Божественная литургия архиерейским служением, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, в сослужении братии монастыря во священном сане и клириков епархии перед собором Рождества Пресвятой Богородицы Юровичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря.

По окончании Литургии – молебен и Крестный ход вокруг обители.

12.00 – Монастырская трапеза.

Для желающих обзорная экскурсия по комплексу обители.

13.00 – Отбытие паломников в г. Мозырь и г. Калинковичи.

Для участия в паломничестве приглашаются все православные верующие из Беларуси и других епархий Русской Православной Церкви

Примечание: В связи с тем, что Крестный ход будет проходить по мосту через р. Припять, примерно с 11.45 до 12.45 для всех транспортных средств будет перекрыто движение через мост.