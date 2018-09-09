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В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб - Минсельхозпрод
10.09.2018 12:26 — Новости Общества | БелТА
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.
"Население будет с мукой, хлебобулочными изделиями. Дефицита не предвидится. Нет никаких оснований для повышения цены на хлеб", - отметил Владимир Гракун.
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского...
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