Будакошелевщина приступила к уборке кукурузы на зерно





Будакошелевщина приступила к уборке царицы полей на зерно. По состоянию на 7 сентября в работы включились три сельхозпредприятия района. В числе первых уборку начало РУП «Белоруснефть-Особино».

Поля с высокой кукурузой радовали глаз на протяжении лета. В сентябре культура созрела, и сельскохозяйственная техника выехала на поля, чтобы успеть собрать урожай до наступления дождливой погоды и морозов.

В четверг недалеко от деревни Муравей за рулем комбайна трудился Сергей Костючков. Кстати, в прошлом месяце он уже попадал на страницы нашей газеты как механизатор, одним из первых намолотивший более тысячи тонн зерна.





– Два дня на отдых, два на подготовку комбайна к кукурузе – и вот я снова в поле. Главное, что сил еще хватает. Для механизатора ведь уборка урожая практически непрерывный процесс: сперва зерновые, затем кукуруза. Разница в работе здесь несущественная, разве что жатка стала короче, – отмечает аграрий.

А уборка кукурузы – дело непростое. В этом году планируемая уборочная площадь кукурузы на зерно в районе занимает более 6 тыс. га, при этом параллельно сельхозпредприятия убирают царицу полей на силос.

К слову, во избежание несчастных случаев во время уборки культуры аграрии просят не приближаться к кукурузным полям и технике.

Роман ВЕЖНОВЕЦ.

Фото автора.