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Глава государства принял участие в церемонии открытия Международного космического конгресса
10.09.2018 12:02 — Новости Общества | БT
Представительный форум начал свою работу в Минске. В конгрессе принимают участие легендарные космонавты и астронавты из 18 стран, высокие зарубежные гости, дипломаты, представители космических агентств, белорусские ученые и инженеры. Приветствуя гостей, Александр Лукашенко обратил внимание на особый статус мероприятия.
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Космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации...
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