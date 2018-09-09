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Глава государства принял участие в церемонии открытия Международного космического конгресса

10.09.2018 12:02 — Новости Общества | БT  
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Представительный форум начал свою работу в Минске. В конгрессе принимают участие легендарные космонавты и астронавты из 18 стран, высокие зарубежные гости, дипломаты, представители космических агентств, белорусские ученые и инженеры. Приветствуя гостей, Александр Лукашенко обратил внимание на особый статус мероприятия.
 
Теги: Минск
 
 
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