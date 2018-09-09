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В Минске протестировали самолет-акулу нового поколения

10.09.2018 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минск прилетел необычный самолет с акулой на фюзеляже. Embraer-190 нового поколения E2 выполнил демонстрационный полет над белорусской столицей. На борту во время полета побывали журналисты TUT.BY.


Производитель отмечает, что Е2 — самое легкое, тихое, эффективное семейство узкофюзеляжных воздушных судов в мире. Новый самолет потребляет на 10% меньше топлива, чем его конкуренты, и на 20% меньше, чем широкофюзеляжные воздушные суда.


В зависимости от компоновки в самолете может быть от 96 до 114 кресел. В салоне большие полки для ручной клади. Стоимость Е-2 в каталогах — 60,8 миллиона долларов.


— Наши пассажиры с удовольствием пользуются самолетами Embraer, они нравятся экипажам, и их с удовольствием обслуживают наши коллеги в аэропорту. Сейчас мы изучаем новое поколение самолета. Пока не знаем, будет это покупка или лизинг, но в том, что эти самолеты будут у нас — мы уверены, — сказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.


На презентации побывал посол Бразилии Пауло Антонио Перейра Пинто.

— В Бразилии больше нет самой лучшей футбольной команды мира, зато «Эмбраер» может конкурировать с лучшими авиакомпаниями мира, — отметил он.

Посол выразил надежду, что, может быть, когда-нибудь будет прямой перелет из Минска в Бразилию. И подарил футболку в цветах бразильского флага гендиректору «Белавиа».


Embraer Е190-Е2 — усовершенствованная версия самолета Embraer-190, коммерческая эксплуатация самолета нового поколения началась совсем недавно, в 2018 году.

«Белавиа» раньше сообщала, что с 2021 года может начать летать на самолетах нового поколения Е-2.


Свой первый Embraer «Белавиа» получила в 2012 году. В этом году «Белавиа» купила и пригнала прямо с завода в Бразилии три самолета (два Embraer-195 и один Embraer-175), еще пять самолетов белорусская авиакомпания берет у бразильцев в лизинг.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск прилетел необычный самолет с акулой на фюзеляже. Embraer-190 нового поколения E2 выполнил демонстрационный полет над белорусской столицей.
 
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