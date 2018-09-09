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В Беларуси продолжаются командно-штабные учения Вооруженных Сил

10.09.2018 12:04 — Новости Общества | БT  
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Учения продлятся до 12 сентября. Главная задача тренировок – проверка уровня обучаемости органов управления, а также их способности координировать войска при выполнении боевых задач.
 
 
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Авиационная поддержка, разведка и уничтожение диверсионных групп. В Беларуси продолжаются командно-штабные учения Вооруженных Сил. На 2-м этапе тренировок...
 
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