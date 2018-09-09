В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российскому банку отказать. Суд в Минске вынес приговор по иску о залоговом авто Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по первому иску о залоговом авто. За этим процессом следили как российские банки, так и сотни таких же обманутых...

Евгений и Алена Басько купили подержанный автомобиль в минском автосалоне. Машина не стояла в реестре уведомлений о залоге, однако вскоре семья получила иск в суд. Оказалось, что предыдущий владелец машины имеет большие финансовые трудности, но несмотря на это мужчина оформил кредит на авто в размере 770 000 российских рублей, продал машину и перестал рассчитываться за авто. При этом российский банк не посчитал нужным занести сделку в реестр уведомлений о залоге.