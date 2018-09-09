Взятки, кража денег, махинации с жильем: начальник лунинецкого ЖЭСа пойдет под суд

За решение вопросов приватизации жилья лицами, которые не имели на то права, он, по материалам следствия, получил от 1,5 до 12,5 тысяч долларов.

Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело по обвинению начальника ЖЭС Лунинецкого ЖКХ К. в преступлениях против собственности и интересов службы.

Установлено, что с 1 декабря 2010 года по 31 марта 2015 года, пользуясь служебным положением, он противоправно завладел деньгами Лунинецкого ЖКХ на общую сумму 10 300 рублей. А с 14 июля 2015 года по 31 августа 2017 года похитил у предприятия 10 070 рублей.

«Деньги были перечислены в качестве заработной платы и иных выплат на карт-счета его жены и друга, которые ранее были фиктивно трудоустроены в ЖЭС и в действительности там не работали. По его указанию они передали ему выданные им банковские карточки», — сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, во время приватизации государственного имущества К. произвел отчуждение квартиры из государственного жилищного фонда в Лунинце в пользу дочери друга, которая не имела права на приватизацию объекта недвижимости.

Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме более 20 000 рублей.