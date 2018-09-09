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Взятки, кража денег, махинации с жильем: начальник лунинецкого ЖЭСа пойдет под суд

10.09.2018 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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За решение вопросов приватизации жилья лицами, которые не имели на то права, он, по материалам следствия, получил от 1,5 до 12,5 тысяч долларов.

Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело по обвинению начальника ЖЭС Лунинецкого ЖКХ К. в преступлениях против собственности и интересов службы.

Установлено, что с 1 декабря 2010 года по 31 марта 2015 года, пользуясь служебным положением, он противоправно завладел деньгами Лунинецкого ЖКХ на общую сумму 10 300 рублей. А с 14 июля 2015 года по 31 августа 2017 года похитил у предприятия 10 070 рублей.

«Деньги были перечислены в качестве заработной платы и иных выплат на карт-счета его жены и друга, которые ранее были фиктивно трудоустроены в ЖЭС и в действительности там не работали. По его указанию они передали ему выданные им банковские карточки», — сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, во время приватизации государственного имущества К. произвел отчуждение квартиры из государственного жилищного фонда в Лунинце в пользу дочери друга, которая не имела права на приватизацию объекта недвижимости.

Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме более 20 000 рублей.

 
 
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За решение вопросов приватизации жилья лицами, которые не имели на то права, он, по материалам следствия, получил от 1,5 до 12,5 тысяч долларов.
 
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