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В Гродненском районе к людям во дворы пришли бешеная лиса и больной енот
10.09.2018 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Два случая бешенства зарегистрированы в Гродненском районе. Так, на минувшей неделе в агрогородке Лойки местная жительница обнаружила больную лису, а через несколько дней в деревне Ханевичи Скидельского сельсовета на одном из подворьев нашли больного енота,
В первом случае в ветлечебницу обратилась жительница агрогородка Лойки. Она обратила внимание, что возле одного из подворий лежит лиса, вяло передвигается, на людей не обращает внимания.
— Специалисты отловили хищницу. Лабораторные исследования подтвердили бешенство, — рассказала ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.
Два месяца в агрогородке будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внепланово отловят бродячих животных и вакцинируют домашних питомцев.
Через несколько дней подобный случай произошел и в деревне Ханевичи Скидельского сельсовета. Около одного из домов появился енот, который также совершенно не боялся людей. Хозяин подворья заподозрил у зверька бешенство и обратился в ветстанцию.
Лабораторные исследования подтвердили болезнь. В населенном пункте также объявлен карантин.
Кстати, в этом году в Гродненском районе это уже шестой случай бешенства у животных. Два случая заболевания были выявлены у лис — в Путришках и Озерах. В конце августа карантин объявляли в Скиделе из-за
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Два случая бешенства зарегистрированы в Гродненском районе. Так, на минувшей неделе в агрогородке Лойки местная жительница обнаружила больную лису, а через...
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