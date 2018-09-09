В Гродненском районе к людям во дворы пришли бешеная лиса и больной енот

Два случая бешенства зарегистрированы в Гродненском районе. Так, на минувшей неделе в агрогородке Лойки местная жительница обнаружила больную лису, а через несколько дней в деревне Ханевичи Скидельского сельсовета на одном из подворьев нашли больного енота, рассказывает «Перспектива».



Фото: pixabay.com

В первом случае в ветлечебницу обратилась жительница агрогородка Лойки. Она обратила внимание, что возле одного из подворий лежит лиса, вяло передвигается, на людей не обращает внимания.

— Специалисты отловили хищницу. Лабораторные исследования подтвердили бешенство, — рассказала ветврач-эпизоотолог Гродненской райветстанции Ольга Трофимова.

Два месяца в агрогородке будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внепланово отловят бродячих животных и вакцинируют домашних питомцев.

Через несколько дней подобный случай произошел и в деревне Ханевичи Скидельского сельсовета. Около одного из домов появился енот, который также совершенно не боялся людей. Хозяин подворья заподозрил у зверька бешенство и обратился в ветстанцию.

Лабораторные исследования подтвердили болезнь. В населенном пункте также объявлен карантин.

Кстати, в этом году в Гродненском районе это уже шестой случай бешенства у животных. Два случая заболевания были выявлены у лис — в Путришках и Озерах. В конце августа карантин объявляли в Скиделе из-за бешеного ежика , а через несколько дней — на территории Вертелишковского сельсовета, где бешеный барсук напал на мужчину. До этого на протяжении последних двух лет ситуация по бешенству оставалась относительно спокойной. В частности, в прошлом году в районе было два случая, годом ранее — три.