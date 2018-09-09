Осенние ярмарки откроются на Минщине 15 сентября

Ярмарки по продаже сельхозпродукции нового урожая и других товаров будут проходить по выходным в райцентрах Минской области с 15 сентября по 4 ноября, рассказали МЛЫН.by в Миноблисполкоме.





Свою продукцию представят сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия центрального региона. В ассортименте: мясные, молочные, кулинарные и кондитерские изделия, сельскохозяйственная продукция, семена и саженцы, изделия мастеров детского и народного творчества и другие непродовольственные товары.

На ярмарках можно будет не только запастись на зиму овощами и фруктами, но и весело провести время. На торговых площадях будут организованы культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов.

Региональные (областные) ярмарки пройдут:

в субботу, 29 сентября — в Борисове и Молодечно;

в субботу, 6 октября — в Вилейке и Жодино;

в субботу, 13 октября — в Солигорске;

в воскресенье, 21 октября — в Несвиже;

в субботу, 27 октября — в Слуцке.