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Осенние ярмарки откроются на Минщине 15 сентября
10.09.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Ярмарки по продаже сельхозпродукции нового урожая и других товаров будут проходить по выходным в райцентрах Минской области с 15 сентября по 4 ноября,
Свою продукцию представят сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия центрального региона. В ассортименте: мясные, молочные, кулинарные и кондитерские изделия, сельскохозяйственная продукция, семена и саженцы, изделия мастеров детского и народного творчества и другие непродовольственные товары.
На ярмарках можно будет не только запастись на зиму овощами и фруктами, но и весело провести время. На торговых площадях будут организованы культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов.
Региональные (областные) ярмарки пройдут:
в субботу, 29 сентября — в Борисове и Молодечно;
в субботу, 6 октября — в Вилейке и Жодино;
в субботу, 13 октября — в Солигорске;
в воскресенье, 21 октября — в Несвиже;
в субботу, 27 октября — в Слуцке.
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Ярмарки по продаже сельхозпродукции нового урожая и других товаров будут проходить по выходным в райцентрах Минской области с 15 сентября по 4 ноября.
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