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В Гродно нашли мужчину, который на улице убил кота. Возбуждено уголовное дело
10.09.2018 13:56 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно установили личность мужчины, который подозревается в убийстве кота. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщили в Следственном комитете.
Напомним, гродненские зоозащитники в конце июля
Подозреваемым в жестоком обращении с животным оказался ранее судимый неработающий мужчина.
Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Планируется проведение в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Расследование продолжается.
Жестокое обращение с животным в Беларуси наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.
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В Гродно установили личность мужчины, который подозревается в убийстве кота. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.
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