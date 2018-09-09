В Гродно нашли мужчину, который на улице убил кота. Возбуждено уголовное дело

В Гродно установили личность мужчины, который подозревается в убийстве кота. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщили в Следственном комитете.





Напомним, гродненские зоозащитники в конце июля выложили в интернет видео , где видно, как неизвестный мужчина душит кота и бьет его о ступеньки лестницы. Тогда волонтеры просили помощи в опознании гродненца. И вот личность мужчины была установлена.

Подозреваемым в жестоком обращении с животным оказался ранее судимый неработающий мужчина.





Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Планируется проведение в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. Расследование продолжается.

Жестокое обращение с животным в Беларуси наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.