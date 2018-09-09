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Ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Беларусью и Украиной был принят недавно в Пинске

10.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Беларусью и Украиной был принят недавно в Пинске
В Пинске состоялось восемнадцатое заседание Совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, сообщает информационный портал Госпогранкомитета.

В ходе заседания принят ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной на 2018 год, а также утверждено 220 актов определения мест установки пограничных знаков.

Делегации договорились провести следующее заседание Совместной комиссии в ноябре текущего года на территории Украины.

 
 
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> В Пинске состоялось восемнадцатое заседание Совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, сообщает информационный портал Госпогранкомитета. В...
 
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