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Ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Беларусью и Украиной был принят недавно в Пинске
10.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В ходе заседания принят ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Республикой Беларусь и Украиной на 2018 год, а также утверждено 220 актов определения мест установки пограничных знаков.
Делегации договорились провести следующее заседание Совместной комиссии в ноябре текущего года на территории Украины.
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Ряд изменений и дополнений в план демаркации Государственной границы между Беларусью и Украиной был принят недавно в Пинске
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