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В Минске у Ратуши появилась большая световая фигура лошади с каретой
10.09.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by
В Минске около Ратуши установили новую большую световую композицию — лошадь с каретой.
«Мингорсвет» установил очередную световую скульптуру около Ратуши ко Дню города. Уже в первые дни она стала пользоваться популярностью у минчан.
Так новая фигура выглядит днем.
До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Световой бульвар» на улице Герцена.
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