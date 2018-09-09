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В Минске у Ратуши появилась большая световая фигура лошади с каретой

10.09.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске около Ратуши установили новую большую световую композицию — лошадь с каретой.


Фото: twitter.com/pashapiston

«Мингорсвет» установил очередную световую скульптуру около Ратуши ко Дню города. Уже в первые дни она стала пользоваться популярностью у минчан.

Так новая фигура выглядит днем.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

До конца года организация планирует установить еще несколько световых композиций. Ожидается, что появятся фигуры «Световая арка» и «Световой бульвар» на улице Герцена.

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Теги: Минск
 
 
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