В Могилеве можно бесплатно стать айтишником. Даже с нуля

В Могилеве снова начнут бесплатно обучать айтишников. Открывается новый набор учащихся в IT-лабораторию Могилевского агентства регионального развития. Занятия будут проходить в Белорусско-Российском университете.



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Занятия будут проходить по вечерам дважды в неделю с октября по июнь. Программа обучения согласована с резидентами Парка высоких технологий и зависит от первоначального уровня подготовки слушателя, подчеркивают организаторы.

Для 1 уровня требования простые: желание работать в области информационных технологий и аналитический склад ума. Их будут учить по двум направлениям. Это программирование в принципе — основы алгоритмизации, конструкции ветвления, циклы, массивы, работа со строками, файловый ввод/вывод, процедурное программирование на языке C# (2-часовое занятие раз в неделю). И интернет-технологии (HTML, CSS, XML, JavaScript). Занятия также будут проходить раз в неделю, будут 3-часовыми.

Те, кто претендует на уровень 2, должны знать основы алгоритмизации и программирования. Слушатели будут изучать базы данных (основы работы в MS SQL Server и языка SQL, вставка, удаление, изменение данных в таблицах, оператор SELECT, создание основных объектов базы данных: таблиц, хранимых процедур, представлений, триггеров, курсоров, индексов, управление правами доступа к объектам базы данных) и объектно-ориентированное программирование (создание классов и объектов, атрибуты доступа к элементам класса, инкапсуляция, полиморфизм, наследование, основы работы в MS Visual Studio, технологии доступа к данным, паттерны проектирования). Занятия будут проходить раз в неделю и длиться 2 и 3 часа соответственно.

Собеседование будет проходить 2 дня в учебном корпусе № 2 Белорусско-Российского университета по адресу: улица Ленинская, 89, аудитория 213. 15 сентября — в 14.00, 19 сентября — в 17.30.

Выпускники лаборатории прошлого года сделали несколько важных для бизнеса Могилевщины работ: клиент-серверное приложение, обеспечивающее учет деталей и оборудования для ОАО «Можелит»; система учета параметров технологических процессов при производстве железнодорожных осей в реальном времени для Могилевского металлургического завода; информационная система учета работы инспекторов для Могилевэнерго; веб-приложение «Домашняя бухгалтерия»; проект «Умный дом: система отопления»; сайт веломагазина; сайт салона красоты и др.