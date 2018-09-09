Девушкам на заметку. До какого возраста в Беларуси мужчин больше, чем женщин

Мужчин в Беларуси больше, чем женщин до тех пор, пока и тем, и другим не исполнится 35 лет. Затем в стране становится больше женщин. Об этом говорится в свежем «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь» Белстата .



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Например, в возрастной группе 20−24 года на 1000 мужчин в 2018 году приходится 946 женщин, в 25−29 лет — 955 женщин, а в 30−34 — 966. Примерно такая же разбежка наблюдалась в 2017-м и 2016-м годах.

Как только белорусам исполняется 35 лет, в обществе становится больше женщин, чем мужчин. Например, в возрастной группе 35−39 лет на 1000 мужчин в этом году приходится 1002 женщины. И дальше разбежка растет. В возрасте 70 лет и старше на 1000 мужчин в этом году приходится 2445 женщин. Этот тренд также можно объяснить меньшей продолжительностью жизни белорусских мужчин по сравнению с женщинами. В 2016 году в среднем у женщин она была 79 лет, у мужчин — 68,9 года.

Интересно, что в зависимости от того, где живут белорусы — в городе или деревне, также зависит количество мужчин и женщин определенного возраста.

Например, в 2018-м году в деревне мужчин было больше женщин, пока они не достигли 60 лет. В то время, когда в городе мужчин становится меньше чем женщин, уже в 25 лет.

Всего в Беларуси живет 5 070 289 женщин и 4 421 534 мужчин, то есть на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. При этом в нашей стране по статистике неизменно больше женщин, чем мужчин с 1959 года.