Власти рассказали, когда родится двухмиллионный минчанин. Его родителям подарят квартиру

Двухмиллионный минчанин родится, предположительно, в конце 2019 года, сообщила агентству « Минск-Новости » зампред комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.



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В сентябре 2015 года городские власти пообещали подарить квартиру семье, в которой родится двухмиллионный минчанин.

— Руководство Мингорисполкома поручило нам проработать механизм подсчета двухмиллионного жителя. Мы над этим работаем совместно с Главным статистическим управлением города Минска. По предварительным данным, рождение двухмиллионного минчанина ожидается в конце 2019 года. Более точную картину нам даст перепись населения, которая пройдет в следующем году, — рассказала Дудка.

За первое полугодие 2018 года в Минске родилось 8,6 тысячи детей.