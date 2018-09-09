|
Власти рассказали, когда родится двухмиллионный минчанин. Его родителям подарят квартиру
10.09.2018 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Двухмиллионный минчанин родится, предположительно, в конце 2019 года, сообщила агентству «
В сентябре 2015 года городские власти пообещали подарить квартиру семье, в которой родится двухмиллионный минчанин.
— Руководство Мингорисполкома поручило нам проработать механизм подсчета двухмиллионного жителя. Мы над этим работаем совместно с Главным статистическим управлением города Минска. По предварительным данным, рождение двухмиллионного минчанина ожидается в конце 2019 года. Более точную картину нам даст перепись населения, которая пройдет в следующем году, — рассказала Дудка.
За первое полугодие 2018 года в Минске родилось 8,6 тысячи детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произойдет уже скоро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)