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Лукашенко: Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена белорусских ученых и космонавтов

10.09.2018 14:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 сентября. Белорусы гордятся соотечественниками, которые вписали свои имена в историю освоения космоса, заявил Александр Лукашенко 10 сентября в Минске на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

По словам Лукашенко, которые приводит пресс-служба президента, с момента первого полета человека в космос прошло всего 57 лет, но за это время специалисты в космической отрасли добились впечатляющих успехов. "Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов", — сказал официальный лидер.

Лукашенко отметил, что космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Он напомнил, что в стране выпускаются оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратура для дистанционного зондирования Земли.

"Беларусь является полноправным активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях, — подчеркнул Лукашенко. — Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но тем не менее мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика — это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета".

По мнению Лукашенко, страна не ошиблась, решив развивать космическую отрасль, поскольку она объединяет усилия ученых всего мира. "Это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик", — подчеркнул белорусский руководитель.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит 9—15 сентября в Минске. В нем принимают участие более 80 космонавтов и астронавтов из почти 20 стран.

Работа конгресса построена в рамках четырех технических сессий, которые посвящены новым научным программам космических исследований, отчетам о последних полетах на Международную космическую станцию и др.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая около 400 космонавтов и астронавтов из многих стран. Она была создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 сентября. Белорусы гордятся соотечественниками, которые вписали свои имена в историю освоения космоса, заявил Александр Лукашенко 10 сентября в Минске на...
 
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