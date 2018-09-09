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Все больше людей уезжает из Беларуси и все меньше приезжает

10.09.2018 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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С 2014 года все больше людей уезжает из страны. Такие выводы можно сделать, исходя из данных в свежем сборнике Белстата «Демографический ежегодник Республики Беларусь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году из страны уехали чуть более 15 тысяч человек. Из них более 9 тысяч — в СНГ и более 5 тысяч — в другие страны. В 2016-м из страны уехали чуть более 13 тысяч человек. Интересно, что количество уехавших растет с 2014 года.

В то же время в прошлом году из других стран к нам приехал 18 961 человек. Это примерно на 2 тысячи человек меньше, чем в 2016 году. При этом именно с 2016 года количество приехавших в страну падает.

Таким образом, в 2017 году в Беларуси миграционный прирост составил 3874 человека, в то время когда в 2016-м он был 7940. Со странами СНГ в прошлом году миграционный прирост был 3747 человек, с другими странами — 127.

Внутри страны в прошлом году с места на место переезжали более 238 тысяч белорусов, годом ранее — более 231 тысячи.

Важно отметить, что учет миграции в этом исследовании проводился по миграционным талонам, которые заполняют одновременно с адресными листками при регистрации по месту жительства или пребывания. Статистика также учитывает иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Беларуси один год и более, фиксирует случаи перемены места жительства, а также места пребывания на срок обучения продолжительностью один год и более.

 
 
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С 2014 года все больше людей уезжает из страны. Такие выводы можно сделать, исходя из данных в свежем сборнике Белстата "Демографический ежегодник Республики...
 
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