|
В Гродно водители пригородных автобусов сливали с них топливо прямо на вокзале
10.09.2018 15:55 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно водители пригородных автобусов пытались слить топливо со своего служебного транспорта. За этим занятием их и застали сотрудники милиции,
В минувшую субботу сотрудники Октябрьского РОВД патрулировали территорию возле автовокзала. Милиционеры обратили внимание на то, что на пригородном перроне довольно странно расположены автобусы. Четыре машины стояли квадратом, закрывая друг друга.
Милиционеры подошли ближе — и увидели, что с одного из автобусов сливают солярку. Канистра была наполовину заполнена топливом. В остальных автобусах также обнаружены емкости с остатками дизеля и шланги.
На место были вызваны представители автобусного парка. Начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно водители пригородных автобусов пытались слить топливо со своего служебного транспорта. За этим занятием их и застали сотрудники милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)