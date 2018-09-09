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В одном из районов Могилевщины почти полтора года не будут ночью продавать алкоголь

10.09.2018 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской области чиновники решают, в каком из районов региона в ближайшие полтора года не будут продавать алкоголь по ночам. Такой эксперимент пройдет во всех областях Беларуси по инициативе милиции, прокуратуры и врачей.

В выбранном районе продажа спиртного будет запрещена с 23.00 до 07.00 до конца 2018-го и весь 2019 год. Во время эксперимента специалисты будут в том числе собирать данные о криминогенной обстановке в районе. Главная же цель этого мероприятия — уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Считается, что профилактике алкоголизма в стране помогают «дни трезвости», когда продажа алкоголя ограничивается на сутки. В Беларуси эту акцию проводят в разное время в различных городах. В основном «Дни трезвости» проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.

 
 
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Это будет эксперимент, благодаря которому надеются уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных пьяными.
 
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