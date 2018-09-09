Сегодня — Всемирный день предотвращения самоубийств. Дорога в никуда.





Ежегодно около 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Суицид – это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам Восточной Европы. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели – в Латинской Америке и исламских странах. По Африке статистические данные практически отсутствуют.

На некоторые вопросы по этой теме ответил врач психиатр-нарколог Октябрьской ЦРБ Станислав Шестерин.

– Кто наиболее подвержен риску совершения суицида?

– Ученые выделили группу риска, где возможность совершения самоубийства значительно выше, чем у других людей. Сюда относятся:

лица, ведущие изолированный образ жизни, так называемые одиночки;

подростки с нарушениями межличностных отношений;

люди, злоупотребляющие алкоголем или наркотическими веществами;

личности с криминальным и девиантным поведением;

люди с повышенным уровнем самокритичности, а также страдающие от различных унижений; лица, пережившие утрату близкого человека;

подростки с фрустрацией и взрослые, страдающие неврозами.

Значительную часть в структуре суицидов занимают подростковые самоубийства. Переходный возраст – это самый сложный этап становления взрослой личности. Именно поэтому среди этой возрастной категории крайне высок процент совершения суицидов. Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представления о смерти крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится средством наказать обидчиков.

Причины самоубийств и их профилактика являются одной из наиболее важных проблем психологии. Что такое суицид и как его избежать, необходимо рассказывать детям с самого раннего возраста. Между тем, многие родители избегают этой темы, считая, что их ребенка данная проблема не коснется.

– Как помочь, если у человека возникают мысли покончить жизнь самоубийством ?

– ВЫСЛУШИВАЙТЕ: «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить общими словами типа «Ну, все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте человеку возможность высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте.

ОБСУЖДАЙТЕ. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не бойтесь говорить об этом – большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в отрицании или избегании этой темы. Беседы не могут спровоцировать

самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность, подозрительность.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать того, кто пытается оказать ему помощь за его излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что вы принимаете их всерьез.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, обобщайте: «Такое впечатление, что ты на самом деле говоришь…», «Большинство людей задумывалось о самоубийстве…», «Ты когда-нибудь думал, как совершить его?» Если вы получаете ответ, переходите на конкретику. Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его возьмешь? Что тогда произойдет? А что если ты промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на них придет? Недосказанное, затаенное вы можете сделать явным. Помогите человеку, а особенно подростку, открыто говорить и думать о своих замыслах.

ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР проблем: признайте, что его чувства очень сильны, проблемы сложны. Узнайте, чем вы можете помочь, поскольку вам он уже доверяет. Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации.

Как сказал один выживший самоубийца: ’’Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной. Ты уже летишь с моста.”

Помните, из любой ситуации можно найти выход и не бойтесь обращаться за помощью. Берегите себя и своих близких!

Ольга ЯКОВЛЕВА.