﻿ Дед Мороз из Беловежской пущи объявил конкурс для детей (Новый год-то не за горами!). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дед Мороз из Беловежской пущи объявил конкурс для детей (Новый год-то не за горами!)

10.09.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Начало осени — а в поместье белорусского Деда Мороза уже начинают подготовку к зиме. В нынешнем году резиденция отметит свое 15-летие. В связи с этим Дед Мороз объявил детский конкурс под названием «Парад снеговиков». Каковы условия и призы, рассказывает «Заря».

Участникам конкурса предлагают изготовить и прислать поделки, сделанные своими руками из любых материалов. Тема — снеговики.

Прием работ — до 2 ноября 2018 года (по почтовому штемпелю). В конкурсе могут принимать участие дети до 16 лет. Подведение итогов состоится 15 ноября.

Победители получат специальные приглашения в резиденцию сказочного старика.

Работы с пометкой «На конкурс» высылаются по адресу: поместье Белорусского Деда Мороза, Беловежская пуща, аг. Каменюки Каменецкого района Брестской области, 225 063. К поделке необходимо прикрепить этикетку с указанием ФИО, возраста, обратного адреса и телефона для связи.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало осени - а в поместье белорусского Деда Мороза уже начинают подготовку к зиме. В нынешнем году резиденция отметит свое 15-летие. В связи с этим Дед Мороз...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посол Республики Беларусь в Армении Игорь Назарук дал интервью для телеканала "Беларусь 24"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика