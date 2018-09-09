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Дед Мороз из Беловежской пущи объявил конкурс для детей (Новый год-то не за горами!)
10.09.2018 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Начало осени — а в поместье белорусского Деда Мороза уже начинают подготовку к зиме. В нынешнем году резиденция отметит свое 15-летие. В связи с этим Дед Мороз объявил детский конкурс под названием «Парад снеговиков». Каковы условия и призы,
Участникам конкурса предлагают изготовить и прислать поделки, сделанные своими руками из любых материалов. Тема — снеговики.
Прием работ — до 2 ноября 2018 года (по почтовому штемпелю). В конкурсе могут принимать участие дети до 16 лет. Подведение итогов состоится 15 ноября.
Победители получат специальные приглашения в резиденцию сказочного старика.
Работы с пометкой «На конкурс» высылаются по адресу: поместье Белорусского Деда Мороза, Беловежская пуща, аг. Каменюки Каменецкого района Брестской области, 225 063. К поделке необходимо прикрепить этикетку с указанием ФИО, возраста, обратного адреса и телефона для связи.
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Начало осени - а в поместье белорусского Деда Мороза уже начинают подготовку к зиме. В нынешнем году резиденция отметит свое 15-летие. В связи с этим Дед Мороз...
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