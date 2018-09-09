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Фрагмент средневековой шахматной доски нашли на раскопках в Старом замке Гродно

10.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фрагмент шахматной доски времен Средневековья нашли на раскопках в гродненском Старом замке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

Находку обнаружили 10 сентября. Как отмечают в музее, есть все основания предполагать, что обнаружен фрагмент средневековой шахматной доски.

Это деревянная полоска длиной более 25 см и шириной 4 см. На ней размещены восемь светлых и темных полей. Их создавали методом инкрустации. Находку сразу заморозили, чтобы с деревом ничего не случилось. Позже с ней буду работать специалисты.

«Обнаружили фрагмент на том месте, где предположительно находился деревянный дом второй половины XIV века. Помимо доски обнаружены и другие находки — гвозди, арбалетные болты, ключ от двери, костяные накладки на седло и прочее», — сообщила заведующая отделом археологии музея Наталья Кизюкевич.

Это не первая шахматная находка на территории Старого замка. В августе, например, археологами была обнаружена, предположительно, пешка, сделанная из рога. Датируют находку XIV веком. В октябре 2017 года археологи обнаружили здесь ладью, также сделанную из рога. Фигурку датировали XIV веком. В музее собирается коллекция.

Шахматную фигурку в виде ладьи нашли при раскопках в Гродно и в 1930 году. Она стала прототипом каменного памятника, который установили у подножия Замковой горы на берегу Немана. Среди других интересных предметов — старинное золотое кольцо, найденное в октябре 2017 года.

Всего за время раскопок на территории Старого замка найдено свыше 1,4 тыс. артефактов. Находки стали возможными благодаря работам по реконструкции Старого замка, на каждом этапе которых обеспечен археологический надзор. Начались они в 2017 году. Завершение первой очереди запланировано на начало 2020 года.

 
Теги: Гродно
 
 
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10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фрагмент шахматной доски времен Средневековья нашли на раскопках в гродненском Старом замке. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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