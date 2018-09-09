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В одном из районов Гродненской области запретят продавать алкоголь ночью

10.09.2018 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из районов области на год запретят продажу алкоголя в ночное время. Запрет не коснется кафе и ресторанов. С инициативой эксперимента выступило МВД. Решение будет принято на областном уровне, рассказывает «Гродненская правда».


Фото: Инга Шкелер, носит иллюстративный характер.

Запрет вводится с первого октября этого года. В милиции уверены, что такая мера принесет пользу.

— Мы проанализировали семейно-бытовые конфликты в тех районах, где была ограничена продажа плодово-ягодных вин на какое-то время, например, на период уборочной либо посевной кампаний, или проводили дни трезвости (как в Дятловском и Островецком районах). Мы увидели, что например, в Берестовицком районе число семейных скандалов за это время уменьшалось втрое. Эффект есть. Опыт рекомендовано перенять и другим районам, — рассказал представитель УВД Дмитрий Астрашевский.

Кстати, в этом году на территории Гродненской области людьми в состоянии алкогольного опьянения совершено практически каждое третье преступление.

Такой же эксперимент планируют провести на Могилевщине.

 
 
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В одном из районов области на год запретят продажу алкоголя в ночное время. Запрет не коснется кафе и ресторанов. С инициативой проведения эксперимента выступило...
 
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