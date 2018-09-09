|
В одном из районов Гродненской области запретят продавать алкоголь ночью
10.09.2018 16:54 — Новости Общества | Tut.by
В одном из районов области на год запретят продажу алкоголя в ночное время. Запрет не коснется кафе и ресторанов. С инициативой эксперимента выступило МВД. Решение будет принято на областном уровне,
Запрет вводится с первого октября этого года. В милиции уверены, что такая мера принесет пользу.
— Мы проанализировали семейно-бытовые конфликты в тех районах, где была ограничена продажа плодово-ягодных вин на какое-то время, например, на период уборочной либо посевной кампаний, или проводили дни трезвости (как в Дятловском и Островецком районах). Мы увидели, что например, в Берестовицком районе число семейных скандалов за это время уменьшалось втрое. Эффект есть. Опыт рекомендовано перенять и другим районам, — рассказал представитель УВД Дмитрий Астрашевский.
Кстати, в этом году на территории Гродненской области людьми в состоянии алкогольного опьянения совершено практически каждое третье преступление.
Такой же эксперимент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из районов области на год запретят продажу алкоголя в ночное время. Запрет не коснется кафе и ресторанов. С инициативой проведения эксперимента выступило...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)