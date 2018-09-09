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Слитки золота и серебра от «Народной марки»: успейте принять участие во втором этапе голосования!*

10.09.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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До 15 сентября проходит второй этап голосования Премии «Народная Марка», в ходе которого жители Беларуси, открыто и массово заполняя анкеты Премии на официальном сайте narodnayamarka.by и в печатных изданиях, определят лидирующие в умах и сердцах потребителей нашей страны бренды непродовольственных товаров.

Напомним, что в Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания. Принять участие в голосовании приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей, чьи торговые марки они знают и продукцию которых готовы рекомендовать, и воспользоваться отличной возможностью стать счастливыми обладателями одного из 10 золотых и 100 серебряных слитков, а также 30 пригласительных билетов на концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 29 ноября во Дворце Республики с участием известных музыкальных исполнителей и коллективов Беларуси и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников. 

Чтобы получить слиток или пригласительный, необходимо заполнить анкету народного голосования в соответствии с указанными в ней несложными правилами. Вопросы в анкетах открытые и не содержат вариантов ответа с наименованиями тех или иных брендов – потребители самостоятельно называют те торговые марки, которые любят и которым доверяют. В каждой из предложенных товарных номинаций необходимо вписать название лишь одной, лучшей, по мнению респондента, торговой марки.

Внесите свой вклад в выбор народных брендов, ведь именно ваш голос может стать решающим в присуждении наиболее популярным брендам нашей страны почетного титула «Народная Марка»! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Подробная информация о Премии предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by

 
 
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До 15 сентября проходит второй этап голосования Премии «Народная Марка», в ходе которого жители Беларуси, открыто и массово заполняя анкеты Премии на официальном...
 
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