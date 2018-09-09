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"Нашли пулемет, автоматы, винтовки". Задержан начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината

10.09.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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48-летнего Леонида Штейна задержали вечером 7 сентября в Гомельской области, мужчина перевозил 16 патронов. Уже на следующий день рано утром в Городею приехали правоохранительные органы, обыск в одном только гараже длился 12 часов. По информации TUT.BY, в сейфах нашли склад боевого оружия, также оружие было найдено в квартире Штейна и на рабочем месте.


Силовики задержали начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

— Задержали его за оружие, подробности говорить не хочу. Это же деревня, все уже обросло сплетнями. Пока шла с завода до магазина, услышала три разные версии, — рассказывает TUT.BY местная жительница.

О том, что начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината сейчас под следствием, в поселке знают многие. И чем ближе их дома находятся к предприятию, тем больше подробностей они знают. В этом районе находится квартира Штейна, его гараж и рабочий кабинет, здесь целый день 8 сентября шли обыски. Говорят, накануне, утром 7 сентября, Леонид Штейн куда-то уехал на машине, с тех пор его не видели. Раннее утро субботы в Городее началось с приезда сотрудников правоохранительных органов.


Говорят, оружие у начальника ТЭЦ нашли даже в рабочем кабинете. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

— Были и милиционеры, и люди в черном. Еще тогда не знала, что случилось, поэтому одним глазом видела, что происходит возле гаража. Обратила внимание на необычные картонные коробки (в них запаковывали изъятое оружие. — Прим.TUT.BY), — вспоминает жительница поселка Городея.

Она, как и все остальные, отказывается представляться, объясняя это тем, что лишние проблемы не нужны и «хочется спокойно работать». По рассказам местных жителей, Леонид Штейн родом из поселка, кто-то помнит «Леньку вот таким» и опускает руки на уровень колен.

— Нормальный тихий и спокойный парень. По молодости вместе ходили в тренажерный зал, — отмечает Александр, которого встречаем возле городейской гостиницы. — Его задержание — полная неожиданность и шок. Кого угодно можно было подозревать, только не его.


По мнению Александра, задержанный Штейн тихий и спокойный человек. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

Многие сходятся: Штейн человек замкнутый и скрытный, друзей близких нет, общение с соседями сводилось к «здравствуйте — до свидания».

— Они с женой выходили из подъезда, садились в автомобиль и уезжали. Он начальник, — рассказывает TUT.BY сосед задержанного. — Штейн был увлечен изготовлением холодного оружия, сам видел, как лет 15 назад на заводе он делал ножи и самодельный пистолет. Оружием стал увлекаться после армии.

«У Леонида в гараже были силуэты людей с лицами»

Леонид Штейн живет в одной из квартир двухэтажного дома, если пройтись прямо по улице — в ярких осенних цветах утопает дом его мамы. На звонок никто не отвечает, чуть позже сосед скажет: она уехала на дачу, в Городее ее не будет целый день.

Кирпичный гараж женщины на окраине улицы уже много лет принадлежит сыну Леониду. Именно в этом гараже 8 сентября нашли боевое оружие.

— Обыск длился с 4 утра до 5 вечера, — рассказывает TUT.BY очевидец. — Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать. Сотрудники, которые работали на месте, говорили, это оружие он собирал 5−6 лет.

Сам Леонид Штейн при обыске не присутствовал, в субботу обыск шел одновременно в трех местах: в гараже, на квартире начальника ТЭЦ и в его рабочем кабинете.


В этом гараже нашли склад оружия. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

— Обычно люди стреляют по круглым мишеням, у Леонида в гараже были силуэты людей с лицами. Стояли бумажные женщины, мужчины, одна мишень была прострелена. Оружие все было пустое, патроны были отдельно, — добавляет очевидец.

Соседи Леонида Штейна рассказывают: мужчина много лет назад служил в армии в десантных войсках, когда вернулся, стал делать ножи, рукоятки. Коллекционировал холодное оружие, был охотником.

— У Лени был арсенал на все случаи жизни, описи на 10 страниц было, — говорит еще один из очевидцев.

По неподтвержденной информации, в сейфе рабочего кабинета у Леонида Штейна также нашли боевое оружие. Как он мог пронести все на территорию комбината, местные для себя объясняют просто: «Он начальник, приехал на машине, ему открыли шлагбаум, и спокойно проехал».

В ОАО «Городейский сахарный комбинат» с журналистами TUT.BY отказались говорить, начальник охраны Виктор Парейко не стал объяснять, возможно ли было пронести оружие.


В квартире начальника ТЭЦ тоже был обыск. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

— Она вам не откроет, можете не звонить, — предупреждает соседка Леонида Штейна, когда мы звоним в дверь его квартиры.

С женой Леонида мы связались по телефону, она ответила:

— Да, муж задержан. Исчерпывающую информацию вы можете получить в правоохранительных органах или в своих источниках. Я вам ничего говорить не буду.

На лестничной клетке вместе с семьей Штейн живут еще две пары, про Леонида говорят немного.

— Знаем то же, что и все. С нами уже беседовал участковый, спрашивал, что он за человек. Человек как человек. Плохого ничего не делал, они жили обособленно. Пришли с работы, дверь на замок, и все, их не видно, — рассказывает пожилая пара. — Знали, что у него было охотничье ружье, милиция приезжала проверять условия хранения, иногда видели, как с зачехленным ружьем садился в машину, ехал на охоту. Его задержание — удивление. Сразу подумали, что на охоте какого зверя как браконьер застрелил, но чтобы такое!

На официальном сайте МВД размещена следующая информация:

— В аг. Красное Гомельского района 7 сентября в 20.35 сотрудниками ГУБОПиК МВД и УГАИ УВД задержан житель г. п. Городея Несвижского района, у которого в автомашине «Мицубиси» обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь.

TUT.BY не смог получить оперативный комментарий в Следственном комитете.

 
 
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48-летнего Леонида Штейна задержали вечером 7 сентября в Гомельской области сотрудники ГАИ, мужчина перевозил 16 патронов. Уже на следующий день рано утром в Городею...
 
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