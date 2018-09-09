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Мнение. Не провалится под землю стадион "Динамо", если на нем будут болеть люди с разной символикой

10.09.2018 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные у милиции снова возникли вопросы к тем, кто пришел на спортивные мероприятия с бело-красно-белой символикой. Основатель магазина Symbal.by Павел Белоус на своей странице в фейсбуке эмоционально отреагировал на события и искренне попытался найти решение в этой ситуации. Публикуем его пост-обращение к «дядечкам в высоких органах».


Павел Белоус. Фото: личная страница в facebook

Федерация футбола в качестве благодарности за сотрудничество запускает на стадионе «Динамо» рекламу «Арт Сядзібы» і symbal.by, магазины, где открыто и полностью легально продаются бело-красно-белый флаг и вещи с Пагоняй.

И одновременно в секторе милиция задерживает людей с бело-красно-белыми флагами.

В воскресенье Уладзь Сташкевич пробежал по Минску полумарафон 21,1 км с бело-красно-белым флагом, а на финише, сразу после вручения медали, его взяли под руки люди в штатском и завели в автозак. В прошлом году он делал то же самое, и было ноль реакции.

У парней на стадионе конфисковали флаги и после матча отпустили, Уладзя продержали в РОВД несколько часов и тоже отпустили.

Ну что это?

Хочется написать обращение к дядечкам в высоких органах, примерно такое:

Высокие дядечки в пагонах и без, ну перепишите вы уже свои методички, ну напишите вы уже там, что бело-красно-белый флаг и «Пагоня» — национальные исторические символы Беларуси, которые любят и уважают белорусы. И хоть вы задерживайте, хоть запрещайте, не поможет это. Зря только тратите нервы и бумагу на протоколы. И при любой власти, государственном строе и т.д. они останутся в первую очередь нашими первыми государственными символами, под которыми страна стала независимой. Ну не измените вы этого никак. Это уже история!

И кстати, в истории останется и тот факт, что первый президент под бело-красно-белым флагом принимал присягу белорусскому народу, положа руку на Конституцию с гербом «Пагоня».

Вот как мне через 50 лет объяснять своим внукам факт: за символы, под которыми первый президент принимал первую присягу белорусскому народу, людей задерживали и арестовывали.


Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске, 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ну как так?

Хватит уже сталкивать одних белорусов с другими, так мы ничего не достигнем. Давайте жить мирно и цивилизованно. Не провалится под землю стадион «Динамо», если на нем будут люди с разной символикой Беларуси, как это всегда происходит на трибунах за границами Беларуси.

Или лучше пусть футболисты играют для пустых трибун?

А, и еще вычеркните из своей методички: нет честных и нечестных журналистов, есть просто журналисты, нет правильных и неправильных писателей — есть просто белорусские писатели, и каждый имеет полное право улыбаться на любом билборде.

Нам нужно объединяться. Попробуйте сами и передайте своим соседям в кабинетах. И увидите, как станет проще жить и как людям в нашей стране станет легче дышать, и может, они даже улыбнутся вам в ответ.

Мы не враги своей стране, и не агитируем за какие-то политические силы и ни за кого не выступаем. Мы понимаем, что есть желание решить эту ситуацию. И через спорт было бы лучше всего начать примирение, чтобы закончить это противостояние символов.

Я вижу на сегодня такое решение: признать национальными символами официальный герб, герб «Пагоня», орнамент, флаги красно-зеленый и бело-красно-белый, Калюмны, Евфросиньевский крест и т.д. И эти символы в рамках общих национальных разделить на государственные и исторические. И когда это будет принято, все проблемы, связанные с символикой, исчезнут. А власть получит большие плюсы, разрешив давний конфликт.

 
Теги: Минск
 
 
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В выходные у милиции снова возникли вопросы к тем, кто пришел на спортивные мероприятия с бело-красно-белой символикой. Основатель магазина Symbal.by Павел Белоус на...
 
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