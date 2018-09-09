Стипендия от 191 рубля. Правительство решило, как будут получать гранты на учебу в Беларуси

12 июня Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении иностранцам грантов на обучение в Беларуси. Спустя три месяца Совет Министров утвердил условия , по которым будут отбирать потенциальных студентов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ежегодно правительство Беларуси планирует предоставлять до 100 грантов. Студенты-иностранцы будут бесплатно учиться, получать стипендию, а также надбавки к ней за успехи в учебе, научной и общественной работе. Кроме этого, студенты будут обеспечены жильем в общежитии на весь период обучения, за которое будут платить сами.

Размер стипендии будет зависеть от тарифной ставки первого разряда, учебного учреждения и успеваемости. С учетом сегодняшней ставки ее минимум — это 191,76 рублей, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.

Учиться иностранцы смогут как в вузах, так и ссузах Беларуси. Процедура отбора кандидатов на грант будет проходить в три этапа.

До 20 февраля диппредставительства Беларуси за рубежом будут собирать заявки от иностранных граждан, которые хотели бы учиться в белорусских учреждениях образования.

Затем Министерство образования создаст комиссию, которая рассмотрит предварительные списки кандидатов и поданные ими документы, после чего сформирует шорт-лист для участия в третьем этапе отбора — собеседовании. На него точно не попадут те, чей средний балл аттестата ниже 7,5 баллов по 10-балльной шкале (либо ниже 75 процентов в 100-процентном выражении).

— В созданную комиссию, кроме МИДа, войдут госорганы, в подчинении которых есть учреждения образования — Минкультуры, Минздрав, Министерство образования и связи и другие, — объясняет заместитель начальника Управление международного сотрудничества Министерства образования Герман Артамонов.

Будет ли возможность подавать заявки сразу в несколько университетов или колледжей, пока в министерстве сказать не могут: нужно время для апробации.

— Мы не можем на данный момент предопределить, какой будет степень заинтересованности. Поэтому сказать, что мы можем предложить, тоже затруднительно.

Подавать иностранцам нужно практически те же документы, что и белорусам: заявление, копии документов об образовании (либо справку с указанием отметок и изучаемых предметов), документ об уровне владения русским или белорусским языком, медицинскую справку, характеристику.

— Если заявку подадут белорусы зарубежья, необходимо будет приложить документ, подтверждающий их принадлежность или идентификацию себя как этнического белоруса, — рассказывает Герман Артамонов.

До 1 мая Министерство образования передаст списки в учреждения образования, куда планируют поступать кандидаты. До 15 июня вузы и ссузы проведут собеседование, чтобы определить уровень владения языком, на котором будет проходить образовательный процесс.

При поступлении на специальности «Искусство и дизайн», «Искусствоведение», «Музыковедение» кандидатам нужно будет пройти дополнительное собеседование по дисциплине «Творчество» и представить свои творческие работы. Пройти собеседование можно будет как очно, так и дистанционно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После этого вузы и ссузы направят на согласование в Минобразования списки кандидатов, отобранных для обучения. Уведомлять кандидатов будут только о положительном решении.

Оплачивать расходы на дорогу к месту обучения и обратно, проживание, питание, медицинское страхование, оформление виз и регистрацию студенты должны сами, «за счет собственных средств иностранных граждан или иных источников, не запрещенных законодательством», говорится в Положении о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства.

Первые гранты для иностранных граждан Беларусь начнет предоставлять в 2019 году.