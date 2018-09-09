Кировский райисполком приглашает на «Дажынкі-2018»

Кировский районный исполнительный комитет приглашает принять участие в ярмарке на районном празднике тружеников села «Дажынкi – 2018», который состоится 15 сентября 2018 г. в агрогородке Жиличи.

Внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Кировский районный исполнительный комитет приглашает принять участие в ярмарке на районном празднике тружеников сел «Дажынкi – 2018», который состоится 15 сентября 2018 г. в агрогородке Жиличи.

По вопросам подачи заявок на участие и дополнительной информацией обращаться в отдел экономики райисполкома до 13 сентября 2018 г. по телефонам: (802237) 79-1-40, (802237) 79 1 41, факс: 79-1-32.