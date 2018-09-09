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Центр мужского здоровья заработал в Минске

10.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр мужского здоровья заработал на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Здесь специализированную медицинскую помощь могут получить мужчины, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, а также имеющие воспалительные заболевания мочеполовой системы, эректильную дисфункцию, мочекаменную болезнь. В центре созданы условия для проведения широкого спектра лабораторных исследований и УЗИ-диагностики, малых оперативных вмешательств (в том числе с использованием аппаратов лазерной и радиоволновой хирургии).

Пациенты могут пройти скрининг онкопатологии почек, мочевого пузыря, предстательной железы, трансректальную биопсию предстательной железы. Предусмотрены койки для краткосрочного пребывания после операций.

Запись на прием к специалистам осуществляется через регистратуру центра по направлениям из поликлиник города.

Также столкнувшиеся с проблемой бесплодия минчане могут обращаться к специалистам РНПЦ «Мать и дитя», городского центра планирования семьи родильного дома №2. Приемы уролога-андролога организованы в городской клинической больнице №4. По государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» до 2020 года разрабатывается проект национальной модели службы планирования семьи, предусматривающей разноуровневую систему оказания медицинской помощи, в том числе мужчинам.

 
Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр мужского здоровья заработал на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра, сообщили...
 
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