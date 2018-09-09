Чтобы не произошло непоправимое…

Подобное отчаяние – это не безвыходная ситуация, это ложная трактовка ситуации, это момент душевной и телесной слабости, при этом отчаяние очень часто несправедливо. Но любое отчаяние можно преодолеть конструктивно и с пользой для себя, поняв его истоки и сделав правильные выводы, которые помогут впредь избегать таких состояний, ведь по сути любая эмоция это язык между внутренним миром и внешним, и этот сигнал нужен для выживания и адаптации. Любой человек переживает в своей жизни спады и подъемы. Любая жизнь сложна и наполнена эмоциями и ситуациями, которых боится любой человек. Но люди живут, работают, творят, создают семьи, заботятся друг о друге, преодолевая невзгоды, потому что понимают, что за чем-то плохим будет что-то хорошее, которое все компенсирует. Прошлые поколения жили так же, как и наше. Они видели смысл в жизни, ценили ее, реализовывали свое предназначение. И моменты счастья были путеводными звездами, которые направляли человека в русло созидания. При этом любой наш предок испытывал в своей жизни отчаяние, но сумел грамотно его преодолеть. Умение грамотно преодолевать неминуемые спады – основной человеческий навык.

Однако подростки имеют мало жизненного опыта. Они не самостоятельны, но при этом переполнены энергией, амбициями и обманчивыми чувствами своей правоты и всезнания. Они не понимают, насколько длинна жизнь и сколько опыта им еще нужно получить. Очень часто подросток не знает, как конструктивно преодолеть какое-либо эмоциональное состояние либо жизненную ситуацию. Подросток, отказываясь от советов и помощи, набивает шишки и становится сильнее, приобретая свой ценный опыт. Но порой отсутствие помощи либо отказ от нее накладывается на сложный процесс взросления, который может проходить в условиях переполняющих душу подростка терзаний и обид. Может произойти непоправимое… И если суицид – это ужасная трагедия, то детский суицид – это трагедия, которая просто не имеет права на существование. Каждый взрослый в ответе за подрастающее поколение и должен помогать ему усваивать правильный опыт. Помощь в грамотном и конструктивном преодоление жизненных спадов подростка – обязанность взрослого.

Вопрос же профилактики суицидов – очень тонкий вопрос. Громогласная профилактика с постоянным повторением слова «суицид» или «самоубийство» скорее будет антипрофилактикой. Кино, музыка, книги, обычные подростковые разговоры – там и так не очень редки упоминания о суициде, не надо дополнять этот список. Все, на что мы обращаем внимание – имеет тенденцию к росту. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Необходима компетентная слаженная работа преподавателей, психологов, социальных педагогов, врачей и других специалистов. Необходима эффективная и не привлекающая внимания диагностика, выявление групп риска и точечная усердная работа, исходя из их результатов. И, конечно же, родители должны знать об угрозе и знать, как ей противостоять.

В профилактике суицидов очень важно знание групп риска для подростков. Подростки с предшествующими попытками суицидов, с суицидальным поведением (разговоры, мысли), подростки из неполных семей, и из семей, где имел место суицид, депрессивные или вспыльчивые подростки, а также подростки, переживающие разрыв с любимым человеком – они наиболее уязвимы. Никогда нельзя пропускать мимо ушей разговоры подростка о суициде, необходимо разузнать, что подросток имел в виду. Вообще, общение и взаимопонимание в семье – чрезвычайно важные вещи и кроме того это орудия, с помощью которых можно предвидеть опасность. Также необходимо понимать, что очень часто суицид – это агрессия, повернутая на себя. Если подросток не выражает свою агрессию, копит злость, находясь в ситуации постоянного внешнего прессинга, то его внешние условия нужно менять, нужно с помощью бесед, активного отдыха, спорта извлекать все плохое, что накопилось в душе подростка. Не стоит также недооценивать демонстративное опасное поведение, потому что демонстративный суицид – очень распространенное явление, и часто «демонстрация» выходит из-под контроля и подросток умирает.

Депрессивным подросткам нужна постоянная поддержка, причем очень часто взрослый натыкается на агрессию, когда пытается общаться с таким подростком. Взрослый отступает, не понимая, что это агрессия – минимальная часть того, что находится внутри подростка, и что, возможно, подросток весь переполнен этой агрессией и хаосом. Очень часто подобная агрессия – это просто крик о помощи, поэтому нужно выбрать более удачный момент для диалога и попытаться поговорить снова. Не стоит бояться обращаться к психиатрам в случае депрессии подростка, поскольку депрессию можно вывести в неопасную фазу и таким образом безопасно преодолеть кризис.

Подросткам, которые переживают разрыв с любимым человеком или неразделенную любовь, нужно много заботы и понимания. Подростки в таких состояниях находятся в очень сложном состоянии. Удивительно, но родитель мог не испытывать в жизни тех чувств, что испытывает его ребенок. Родитель думает, что это капризы ребенка, не понимая всю глубину его боли. Не стоит быть равнодушными и поверхностными к проблемам подростков – для них эти проблемы такие же актуальные и важные, как и проблемы взрослых. Высмеивание чувств подростков ведет к их отдалению и изоляции. В ситуациях, когда ребенок загружен той или иной проблемой необходимо его разгрузить – провести с ним интересно время (интересно для него), поехать с ним в какое-либо привлекающее его внимание место. Если ребенок находится в яме плохого настроения, то его нужно всеми силами оттуда доставать, потому что плохое настроение – это сигнал о том, что ребенок не получает многое из того, что считает необходимым. Плохое настроение накапливается, окрашивает весь внутренний мир в темные тона и если ребенок долго находится в таком состоянии, то может начать испытывать чувство отчаяния.

Одиночество и конфликты являются частыми причинами подростковых суицидов. Родитель должен стараться всеми силами быть другом для своего ребенка, чтобы ребенок всегда знал, что у него есть на кого опереться. Родитель не должен наблюдать со стороны за одиночеством своего ребенка, необходимо способствовать включению его в социальный мир. Приглашать друзей ребенка домой, пытаться с ними дружить, знать их, организовывать совместные развлекательные мероприятия – это просто необходимо, если ребенок испытывает чувство одиночество. Одиночество в подростковом возрасте – самое острое. Также очень часто взрослые недооценивают вред конфликтов. Они не понимают, насколько важна для ребенка семья, это его фундамент. Теряя эту опору в процессе конфликта, ребенок становится уязвимым и беспомощным, его мир рушится, поэтому ни в коем случае нельзя вводить его в это опасное состояние.

Агрессивные и полные насилия фильмы, компьютерные игры, музыка, книги расширяют у ребенка рамки дозволенного, учат его принимать неприемлемое, поэтому ограждая ребенка от подобных разрушающих психику развлечений, взрослый помогает ему. Не стоит при этом забывать давать ребенку возможность альтернативного интересного и полезного времяпрепровождения.

Если ребенок ленится, не хочет ничего делать, мало двигается, ему ничего не интересно, он почти все время молчит, то его необходимо показать специалисту психологу или психиатру – возможно, у ребенка депрессия, которая не может быть не опасной. Потеря аппетита, проблемы со сном также могут являться признаками эмоциональных нарушений.

Очень опасны друзья подростка, ведущие рискованный образ жизни, особенно если они выставляют напоказ следы самоповреждения и гордятся этим.

Также необходима чуткая поддержка тем подросткам, которые пережили насилие (особенно сексуальное), поскольку эти подростки погружены в гнев, отвращение, ощущение несправедливости и собственной беспомощности. Это состояние нужно грамотно преодолеть.

Подростковый возраст – это сложный период в физиологическом плане, который может сопровождаться вспыльчивостью, импульсивностью, неконтролируемым поведением. Особенно опасно все это в свете желания подростка причинить себе вред.

Родителям необходимо не только включаться в жизнь ребенка, но и включать ребенка в полезные занятия – можно не только распределять обязанности по дому, но и приглашать ребенка на работу. Так подросток будет чувствовать себя полезным, включенным в мир взрослых, будет усваивать образы для будущих жизненных целей, а также осознавать, что сегодняшнее его состояние, его возраст – это этап взросления.

Взрослые должны быть примером для своих детей. Пессимизм, высказывание плохих мыслей, постоянная критика усваиваются подростком, и он начинает так же относиться к своей жизни и будущему. Взрослым необходимо обсуждать также и все хорошее, что случается, искать позитив, учить ребенка смотреть в будущее бесстрашно и с оптимизмом, рассматривая его как набор прекрасных возможностей, избегая при этом завышенных требований. Надо строить планы, стремиться их реализовать. Ребенку необходимо показывать, что окружающий мир – это друг, и даже если что-то не получается, то это временно.

Педагог-психолог СПЦ Борисовского района Карасевич А.О.