Когда очень хочется обнять весь мир, а особенно – маму

Четырехлетний Ярослав, как и полагается воспитанному ребенку, здоровается и настороженно смотрит на меня – гостью с фотоаппаратом. Проходит буквально пять минут, и его закрытость сменяет широкая улыбка. Малыш проявляет общительность и дружелюбие, воодушевленно рассказывает о произошедших событиях и просит его сфотографировать.

Сегодня благодаря проделанной сотрудниками приюта работе малыш выглядит жизнерадостным и оптимистичным. Однако его теперешнему состоянию предшествовала сильная душевная боль. Ребенка по мере своих сил воспитывала сестра. Она хоть и была старше его на 12 лет, сама очень нуждалась в ласке, поддержке и материнской заботе.

Ярослав – доброжелательный, любознательный, открытый, способный контролировать свое поведение ребенок, который с интересом берется за выполнение заданий и доводит их до конца. Что нужно мальчику для счастья? Семья, в которой его будут любить. Это чувство, уж поверьте, он подарит новым родителям сполна.

За словом в карман не полезет

«Здравствуйте! Кажется, я вас где-то видел… Наверное, на остановке в Минске», – с этой фразы, адресованной мне 9-летним обаятельным Даниилом, началось наше знакомство. С первых минут диалога стало понятно: тон интервью будет задавать смышленый не по годам мальчишка с необычным, слегка приукрашенным взглядом на мир.

Думаете, мы могли видеться с Даниилом? Вероятность очень мала и скорее исключена. На долю ребенка выпало немало испытаний, справиться с которыми под силу далеко не всем взрослым, поэтому в его голове путаются имена и события, а действительность искажена. Понять, что правда, а что плод его детского воображения, могут лишь люди, хорошо знающие о его тяжелой судьбе.

Опустошенный, но не потерявший веру в людей, Даниил остался таким же ласковым и сердечным и очень надеется попасть в семью. Чего юлить, мальчик не из простых. Он не из удобных, воспитанных, домашних ребят. Активен, неусидчив, прямолинеен и любознателен – это про него. На уроках он может отвлекаться, переводить тему предмета и засыпать педагога интересующими его жизненными вопросами. Он поддерживает дружеские отношения с одноклассниками, но не будет скрывать, если чем-то

недоволен.

К сожалению, с детства некому было формировать и развивать социальные навыки и потребности Даниила: интерес к знаниям, умение жить в коллективе и считаться с интересами других. Ситуация поправима, стоит только захотеть помочь ребенку включиться в познавательную деятельность, дать возможность многогранного раскрытия личности, развития способностей, научить сдержанности, развить интеллектуальные, духовные, нравственные и эстетические качества, сформировать личность в целом.

…В завершение беседы Даниил затихает на время и серьезно говорит: «Мама – самое важное для меня. Надеюсь, скоро появится настоящая. Нам будет хорошо вместе, обещаю!».