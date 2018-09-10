ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утвержден порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в госучреждениях образования Беларуси

10.09.2018 18:39 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 сентября. Постановлением Совета министров от 7 сентября 2018 года № 646 утверждено Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, для обучения за счет грантов в белорусских государственных учреждениях высшего и среднего специального образования.

Согласно положению, процедура отбора иностранных граждан для обучения осуществляется в три этапа, сообщает пресс-служба правительства.
На первом этапе отбора предусматривается прием до 20 февраля дипломатическими представительствами Республики Беларусь за рубежом документов от иностранных граждан, изъявивших желание обучаться в учреждениях образовании.

Второй этап отбора проводится комиссией, создаваемой Министерством образования, на заседаниях которой рассматриваются предварительные списки кандидатов и представленные документы, формируется список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.

В список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора, не включаются кандидаты, имеющие средний балл документа об образовании (текущей аттестации за последний год обучения) ниже 7,5 балла по десятибалльной шкале либо ниже 75% из 100 в процентном эквиваленте.

Министерство образования по результатам работы комиссии до 1 мая доводит до сведения учреждений образования списки кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора.

Третий этап отбора осуществляется до 15 июня в форме собеседования, устанавливающего уровень владения кандидатами языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в целях определения возможности освоения ими содержания образовательной программы высшего или среднего специального образования. При поступлении на специальности (направления специальностей) профиля образования "Искусство и дизайн", специальности "Искусствоведение (по направлениям)", "Музыковедение" кандидаты также проходят собеседование по дисциплине "Творчество" (специальности) с представлением творческих работ в электронном виде либо на электронных носителях информации. Об участии в собеседовании учреждения образования информируют кандидатов до 20 мая.

Для проведения собеседования приказом руководителя учреждения образования создается экзаменационная предметная комиссия.

Проведение собеседования также может быть организовано дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.
По итогам проведения собеседования учреждения образования до 20 июня направляют на согласование в Министерство образования списки кандидатов, отобранных для обучения.

Учреждения образования уведомляют кандидатов о положительных результатах проведения собеседования.

Оплата расходов по проезду иностранных граждан к месту обучения и обратно, их проживанию, питанию, медицинскому страхованию, оформлению виз и регистрации производится за счет собственных средств иностранных граждан или иных источников, не запрещенных законодательством.

Постановление принято на основании указа президента от 12 июня 2018 года № 232 "О грантах на обучение". Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 сентября. Постановлением Совета министров от 7 сентября 2018 года № 646 утверждено Положение о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стипендия от 191 рубля. Правительство решило, как будут получать гранты на учебу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика