Что делать с рублем, излишки Совмина, арсенал в Городее и сюрпризы эволюции - все за вчера

Доброе утро!

Сентябрь сентябрем, а лето, кажется, продолжается — по крайней мере, на этой неделе . Радуемся, господа, ведь это ненадолго — Новый год уже не за горами (и Дед Мороз из Беловежской пущи даже объявил уже конкурс для детей ). А пока над Минском погода летная — смотрите, какой красавчик к нам прилетел .





ВАЖНОЕ

Коммуналка будет дорожать : к концу года тарифы, по которым мы с вами ее оплачиваем, будут покрывать более 75% стоимости услуг. Остальное пока (!) покроет государство.

А вот еда в стране уже который месяц дешевеет . Ну, по крайней мере, так говорит официальная статистика (просто нам что-то не заметно).

Белорусский рубль же продолжает сдавать к евро и доллару. Спросили экспертов, что нам с с вами в этом случает делать — ждать, идти в обменник , скупать товары или… что?

Помните, недавно новый премьер Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в других странах — как соседних, так и сопоставимых по населению, — и Сергей Николаевич прав, черт побери !

Странная история произошла в Городее. Там у скромного руководителям местной ТЭЦ нашли целый арсенал оружия . «Обыск длился с 4 утра до 5 вечера, — рассказывает очевидец. — Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать».

Так, что в спорте? Увы. Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ — и это единственная команда Западной конференции, не набравшая пока ни одного очка. Может эту неделю, наш тренер и не переживет в качестве главного тренера «зубров»… Давайте поболеем, чтобы хоть в футболе у белорусов сегодня все получилось .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Шок-видео! Наш Алексей практически не тренировался уже год. Но в 2018-м он решил пробежать 21 километр Минского полумарафона. Получилось ли у Леши и какие страдания ему пришлось вынести — в этом видео от первого лица . Вы точно не останетесь равнодушными! Вообще давно понятно: кто-то на полумарафон приходит за призом, а кто-то — за хорошим настроением. Смотрите, сколько ярких людей в классных костюмах мы увидели на забеге ! Главное, чтобы к ним не было претензий у «дядечек в высоких органах».





Когда мы читали этот текст — остро хотели в Южную Эфиопию. Нет, ну правда! Увидеть мальчиков, бегущих по спинам быков, научить африканских малышей счету до десяти и названию белорусской столицы… Вряд ли это светит среднестатистическому белорусу. Поэтому слушаем Дениса Дудинского и Катерину Раецкую, которые несколько недель прожили вместе с местными народностями. Очень интересно рассказывают ! Сегодня будет продолжение: о жизни среди песчаных бурь, обряде избиения женщин и самом суровом племени Эфиопии — мурси.

А в пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада (США), каждый год проходит восьмидневный фестиваль искусств Burning Man. Белорусы среди фестивальщиков тоже есть — и они рассказали нам, как на Burning Man устроен быт . Теперь нам остро захотелось еще и в пустыню.

Но в вернемся в Беларусь — такую, какая есть. В нашем очередном выпуске строительной «Доски позора» — экстремальные пандусы и последствия капремонтов, бездарно потраченные бюджетные деньги и «слепота» госнадзоров и всяких контролеров. Все как всегда, вроде, но каждый раз удивляемся! Может, вот из-за таких ляпов во всех сферах все больше людей уезжает из нашей страны и все меньше приезжает ?..

Были сильно удивлены. Несмотря на то, что в стране вдруг выросло число ученых , они, оказывается, считают, что люди произошли не от обезьяны! Кто наши предки, по мнению НАН, — рассказываем здесь .

Все новости понедельника, 10 сентября

Кстати. Девушкам на заметку. Рассказываем, до какого возраста в Беларуси мужчин больше , чем женщин, а еще — что подарят родителям двухмиллионного минчанина городские власти. И эти новости только на первый взгляд не связаны друг с другом. Любите друг друга!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY