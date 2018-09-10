Что делать с рублем, излишки Совмина, арсенал в Городее и сюрпризы эволюции - все за вчера

Помните, недавно новый премьер Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в других странах — как соседних, так и сопоставимых по населению, — и Сергей Николаевич прав, черт побери!
Странная история произошла в Городее. Там у скромного руководителям местной ТЭЦ нашли целый арсенал оружия. «Обыск длился с 4 утра до 5 вечера, — рассказывает очевидец. — Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать».
Так, что в спорте? Увы. Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ — и это единственная команда Западной конференции, не набравшая пока ни одного очка. Может эту неделю, наш тренер и не переживет в качестве главного тренера «зубров»… Давайте поболеем, чтобы хоть в футболе у белорусов сегодня все получилось.
Когда мы читали этот текст — остро хотели в Южную Эфиопию. Нет, ну правда! Увидеть мальчиков, бегущих по спинам быков, научить африканских малышей счету до десяти и названию белорусской столицы… Вряд ли это светит среднестатистическому белорусу. Поэтому слушаем Дениса Дудинского и Катерину Раецкую, которые несколько недель прожили вместе с местными народностями. Очень интересно рассказывают! Сегодня будет продолжение: о жизни среди песчаных бурь, обряде избиения женщин и самом суровом племени Эфиопии — мурси.
А в пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада (США), каждый год проходит восьмидневный фестиваль искусств Burning Man. Белорусы среди фестивальщиков тоже есть — и они рассказали нам, как на Burning Man устроен быт. Теперь нам остро захотелось еще и в пустыню.
Кстати. Девушкам на заметку. Рассказываем, до какого возраста в Беларуси мужчин больше, чем женщин, а еще — что подарят родителям двухмиллионного минчанина городские власти. И эти новости только на первый взгляд не связаны друг с другом. Любите друг друга!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.