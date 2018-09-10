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Что делать с рублем, излишки Совмина, арсенал в Городее и сюрпризы эволюции - все за вчера

11.09.2018 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Сентябрь сентябрем, а лето, кажется, продолжается — по крайней мере, на этой неделе. Радуемся, господа, ведь это ненадолго — Новый год уже не за горами (и Дед Мороз из Беловежской пущи даже объявил уже конкурс для детей). А пока над Минском погода летная — смотрите, какой красавчик к нам прилетел.


ВАЖНОЕ

Коммуналка будет дорожать: к концу года тарифы, по которым мы с вами ее оплачиваем, будут покрывать более 75% стоимости услуг. Остальное пока (!) покроет государство.

А вот еда в стране уже который месяц дешевеет. Ну, по крайней мере, так говорит официальная статистика (просто нам что-то не заметно).

Белорусский рубль же продолжает сдавать к евро и доллару. Спросили экспертов, что нам с с вами в этом случает делать — ждать, идти в обменник, скупать товары или… что?

Помните, недавно новый премьер Сергей Румас высказал мнение, что 36 членов правительства для небольшой Беларуси много. Мы решили оценить размеры кабминов в других странах — как соседних, так и сопоставимых по населению, — и Сергей Николаевич прав, черт побери!

Странная история произошла в Городее. Там у скромного руководителям местной ТЭЦ нашли целый арсенал оружия. «Обыск длился с 4 утра до 5 вечера, — рассказывает очевидец. — Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать».

Так, что в спорте? Увы. Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ — и это единственная команда Западной конференции, не набравшая пока ни одного очка. Может эту неделю, наш тренер и не переживет в качестве главного тренера «зубров»… Давайте поболеем, чтобы хоть в футболе у белорусов сегодня все получилось.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Шок-видео! Наш Алексей практически не тренировался уже год. Но в 2018-м он решил пробежать 21 километр Минского полумарафона. Получилось ли у Леши и какие страдания ему пришлось вынести — в этом видео от первого лица. Вы точно не останетесь равнодушными! Вообще давно понятно: кто-то на полумарафон приходит за призом, а кто-то — за хорошим настроением. Смотрите, сколько ярких людей в классных костюмах мы увидели на забеге! Главное, чтобы к ним не было претензий у «дядечек в высоких органах».


Когда мы читали этот текст — остро хотели в Южную Эфиопию. Нет, ну правда! Увидеть мальчиков, бегущих по спинам быков, научить африканских малышей счету до десяти и названию белорусской столицы… Вряд ли это светит среднестатистическому белорусу. Поэтому слушаем Дениса Дудинского и Катерину Раецкую, которые несколько недель прожили вместе с местными народностями. Очень интересно рассказывают! Сегодня будет продолжение: о жизни среди песчаных бурь, обряде избиения женщин и самом суровом племени Эфиопии — мурси.

А в пустыне Блэк-Рок, что в штате Невада (США), каждый год проходит восьмидневный фестиваль искусств Burning Man. Белорусы среди фестивальщиков тоже есть — и они рассказали нам, как на Burning Man устроен быт. Теперь нам остро захотелось еще и в пустыню.

Но в вернемся в Беларусь — такую, какая есть. В нашем очередном выпуске строительной «Доски позора» — экстремальные пандусы и последствия капремонтов, бездарно потраченные бюджетные деньги и «слепота» госнадзоров и всяких контролеров. Все как всегда, вроде, но каждый раз удивляемся! Может, вот из-за таких ляпов во всех сферах все больше людей уезжает из нашей страны и все меньше приезжает?..

Были сильно удивлены. Несмотря на то, что в стране вдруг выросло число ученых, они, оказывается, считают, что люди произошли не от обезьяны! Кто наши предки, по мнению НАН, — рассказываем здесь.

Все новости понедельника, 10 сентября

Кстати. Девушкам на заметку. Рассказываем, до какого возраста в Беларуси мужчин больше, чем женщин, а еще — что подарят родителям двухмиллионного минчанина городские власти. И эти новости только на первый взгляд не связаны друг с другом. Любите друг друга!

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Доброе утро! Сентябрь сентябрем, а лето, кажется, продолжается - по крайней мере, на этой неделе. Радуемся, господа, ведь это ненадолго.
 
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