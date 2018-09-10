Умер первый министр здравоохранения независимой Беларуси Василий Казаков

9 сентября скончался первый министр здравоохранения независимой Беларуси Василий Казаков. Ему было 83 года.



Василий Казаков. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Как сообщили родственники Василия Степановича, церемония прощания начнется 11 сентября, в 13.00, в помещении Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) на Петруся Бровки, 3.

Похоронят первого министра здравоохранения на Московском кладбище в Минске.

Василий Казаков родился 20 февраля 1935 года. В 1959 году окончил Минский мединститут. Год проработал врачом-терапевтом, в 1960—1965 годах занимал пост заместителя главного врача Хотимской районной больницы. Затем семь лет проработал главным врачом Костюковичского района. В 1972—1978 годах занимал пост заместителя заведующего отделом здравоохранения Могилевского облисполкома. Затем уехал на повышение в Минск и до 1990 года работал заместителем министра здравоохранения БССР.

С 1991 по 1994 год — министр здравоохранения. В 1994 году на этом посту его сменила Инесса Дробышевская. Василий Казаков стал главным врачом одного из белорусских санаториев-профилакториев.

Во время работы Василия Степановича на посту министра здравоохранения в областных городах открылись диагностические центры; он создал радиационный институт на базе санатория в Аксаковщине, медико-генетический центр в Гомеле, научную лабораторию иммунологии детского возраста на базе ЦНИЛ МГМИ, Центр трансплантации костного мозга на базе 9-й ГКБ Минска; заложил фундамент Центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах. При нем медперсонал начал стажироваться в Германии, Австрии, Англии, Италии, Люксембурге.

Редакция TUT.BY выражает соболезнования родным Василия Степановича.