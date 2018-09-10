Песец за 300 рублей. В Витебске судят девушку, продававшую в Сети несуществующие шубы

В Витебске суд слушает дело 24-летней горожанки, которая продавала в интернете… придуманные товары. «Ассортимент» был широк: от детских подгузников и бутылочек для питья до шуб. На объявления о лжепродаже откликнулись почти 70 человек из всей Беларуси. Витеблянка выманила у них около 14,5 тысячи рублей. В уголовном деле — 18 томов.

24-летнюю жительницу Витебска Анастасию К. обвиняют в покушении на завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничестве, совершенном повторно, в крупном размере. Ей грозит от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без.



Фото: Reuters

Настя училась в аграрном колледже в Лужесно под Витебском. На четвертом курсе родила ребенка. В декретном отпуске решила «подзаработать» с помощью интернета.

В нескольких группах во «ВКонтакте», а также на Куфаре витеблянка размещала объявления о продаже товаров. Делала это под разными именами: иногда — под настоящим — Анастасия, но чаще всего под вымышленными: Наталья, Яна, Антонина, София и т.д. Место ее жительства тоже всегда менялось: то это был Витебск, то Молодечно, то Малорита.

Ассортимент был рассчитан на женскую аудиторию. Дамам Анастасия предлагала шубы и полушубки. А для детей у нее можно было купить одежду, подгузники, каши, бутылочки для питья, качели и т.д. К объявлениям прилагались контакты продавца и фото товара. Все выглядело вполне обычно — как в тысячах других подобных объявлений.

По лжерекламе звонили в основном такие же декретницы и молодые мамочки, как и сама Анастасия. Многих подкупала цена. К примеру, пачку «подгузников из Польши» (120 штук) можно было купить всего за 35 рублей. Две пачки — за 50. А «шубу из норки» и вовсе отдавали за 300 рублей!

Заинтересовавшись, допустим, шубой, покупатели писали или звонили продавцу. Та просила оплатить товар полностью. Но иногда шла навстречу клиенткам, у которых «муж вот-вот, на днях, получит зарплату», и разрешала частичную предоплату. Затем покупательницы переводили оговоренную сумму на банковскую карточку Анастасии. И — ждали товар. Его продавец обещала выслать по почте — сразу же после оплаты.

Но оплаченная покупка так и не приходила — ни через пару дней, ни через неделю, ни через две… Покупательницы атаковали Анастасию звонками, смс-ками и сообщениями: пришлите товар или верните деньги! Но она в лучшем случае кормила их завтраками: (например, объясняла: «Пока занята, у меня трое детей, и я не могу прислать вам чек об отправке посылки с товаром»). В худшем — переставала выходить на связь.

Клиентки шли в милицию. Там их догадки подтверждались: они стали жертвами интернет-мошенницы.

— Свои действия обвиняемая совершала с мая 2016 года по январь 2018-го. В общей сумме она завладела около 14,5 тысячи рублей. Свою вину девушка признала, но пока не объяснила мотив, которым руководствовалась, — сообщил TUT.BY старший помощник прокурора города Витебска Дмитрий Коржов.

Уже 7 месяцев, с февраля, Анастасия находится под арестом. Ее ребенку около 3 лет.

Практически все потерпевшие просят суд, чтобы Анастасию К. привлекли к уголовной ответственности. Простить ее готовы единицы. Одна из них, Наталья К., объяснила, что не хочет, чтобы девушку осудили, — «из своей жалости» к ней.



Иллюстративное фото

«Посылка не пришла, так как почта плохо работает»

Гособвинитель Дмитрий Коржов на процессе 10 сентября озвучил протоколы допросов части потерпевших. Всего в деле их 66 человек. Приведем несколько наиболее показательных историй.

Потерпевшая Людмила Е. искала на Куфаре шубу: после родов поправилась, и прежняя верхняя одежда ей уже не подходила. Натолкнулась на объявление, которое дала некая «Наталья». Позвонила.

«Наталья» рассказала Людмиле, что живет в Малорите, сама недавно родила, и шуба, мол, привезенная с отдыха за границей, стала маловата, поэтому и продается: «Мех немного „бэу“, но отличного качества. Возьму за отличную норку всего 450 рублей». Женщины поторговались, и «Наталья» отдала шубу за 400.

Людмила перевела 400 рублей на карту продавца через интернет-банкинг. Ждала — а посылка на ее имя все не приходит. «Наталья» вначале объясняла это плохой работой почты («Наверное, после выходных уже точно получите шубу»), потом — тем, что отправляла посылку не сама: мол, этот человек что-то перепутал с вашим адресом…

Следователю Людмила заявила, что ей причинен моральный ущерб: «Я осталась без теплой одежды в холодное время года, так как перевела все деньги обвиняемой, и больше не могла себе ничего купить».

Еще одна потерпевшая — Анастасия С. из Мядельского района — заинтересовалась шубой из песца за 300 рублей. Продавала ее некая «София».

Девушка позвонила продавцу и узнала, что нужно перевести всю сумму на ее банковскую карту. Анастасия объяснила, что вначале переведет только часть, остальное — немного позже: «Скоро у мужа зарплата». «София» согласилась. Анастасия отправила оговоренную предоплату — 75 рублей.

И вскоре увидела на этом же сайте объявление о продаже этой же самой шубы, но… уже совершенно другим человеком!

Анастасия рассказала о своей беде подруге. Та провела «следственный эксперимент»: написала первому продавцу — «Софии», что хочет купить шубу из песца за 300 рублей. «София» не отказала.

Возмущенная Анастасия связалась с продавщицей «песца» и стала выяснять: что происходит. Вскоре второе объявление с сайта исчезло. А «София» клятвенно заверяла покупательницу, что шуба вот-вот приедет в Мядель: ее, мол, привезут вам мои родственники, они как раз в ваши края поехали…

Теперь Анастасия, которая так и не получила заветную шубу, просит суд, чтобы продавец виртуальных товаров «понесла достаточное наказание, так как она мошенница».

TUT.BY будет следить за процессом.