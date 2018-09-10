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В Беларуси утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров

11.09.2018 08:08 — Новости Общества | БелТА  
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года №636 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров. Такая информация размещена на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.

Нововведения Правил автомобильных перевозок пассажиров касаются бронирования мест для проезда и продажи билетов, использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, отнесения пассажиров к безбилетным, порядка создания и деятельности контрольно-ревизорских служб на автомобильном транспорте. Ведены определения таких терминов, как валидатор, информационная система продажи билетов, терминал работника контрольно-ревизорской службы на автомобильном транспорте.

Изменения касаются также реквизитов билетов. Например, устанавливается, что на билете при междугородних перевозках при отсутствии технической возможности номер места для сидения может не указываться.

В новой редакции правил дополнительно определяется, что к автомобильным перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении относятся городские и пригородные автомобильные перевозки к торговым центрам, осуществляемые по заказу их администраций.

Документом установлены требования к оформлению и оборудованию автомобилей-такси. Определено, что заключение и исполнение договора перевозки пассажира автомобилем-такси, заказанной с использованием электронной информационной системы, удостоверяется электронной квитанцией, направляемой на адрес электронной почты, указанный заказчиком. Также регламентирована информация, которая должна содержаться в такой квитанции. Кроме того, изменения касаются тех данных, которые должны представлять в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам диспетчеры такси или перевозчики, самостоятельно выполняющие прием и передачу заказов.

Правила приведены в соответствие с законом "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" по вопросам организации междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Такие перевозки организуются местными исполнительными и распорядительными органами областного территориального уровня, по территории которых проходит маршрут.

"Принятие Правил автомобильных перевозок пассажиров в новой редакции будет способствовать получению простого и понятного всем субъектам механизма работы на рынке транспортных услуг и гарантирует защиту прав и законных интересов пассажиров и перевозчиков, включая вопросы безопасности перевозок", - подчеркнули в министерстве.

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси от 31 августа 2018 года №636 внесены изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок...
 
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