|
Заседание оргкомитета по проведению V Форума регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве
11.09.2018 08:20 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
11 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Совместное заседание белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России пройдет сегодня в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
На заседании планируется обсудить ключевые вопросы подготовки мероприятия и содержательной части его программы. От белорусской стороны оргкомитет возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, от российской - заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Совместное заседание белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)