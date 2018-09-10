Командир штурмового батальона

Битва за Днепр занимает особое место в военной истории. Южнее Лоева штурмовые батальоны трех стрелковых дивизий 65-й армии успешно форсировали Днепр и захватили плацдарм, имевший важное оперативное значение. В 69-й стрелковой дивизии батальоном командовал капитан Кулешов. В Книге Памяти Лоевского района его имя не упоминается.

Штурмовой батальон был временным формированием. В его состав вошли второй батальон 120-го стрелкового полка, пулеметная рота, взвод 45-мм противотанковых орудий и минометная батарея, рота ПТР и взвод разведчиков, а также штрафная рота. Командовать усиленным стрелковым батальоном должен был опытный и волевой офицер. Командир полка назначил на эту должность капитана Ивана Кулешова. Иван Захарович Кулешов родился 30 марта 1922 года в деревне Андреево Демидовского района Смоленской области. Окончил 7 классов сельской школы и курсы подготовки учителей математики и физики в городе Вязьма. Работал учителем. В Красную Армию был призван в октябре 1940 года. Окончив офицерские курсы, в апреле 1942 года прибыл на Западный фронт, участвовал в оборонительных боях.

С февраля 1943 года он — на Центральном фронте. Начальник штаба отдельного лыжного батальона старший лейтенант Кулешов был смелым офицером. Личным примером он воодушевлял бойцов на уничтожение атакующих немцев, организовал выход батальона из окружения. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. В Севской наступательной операции капитан Кулешов умело организовал управление боем и подвоз боеприпасов. На поле боя он собрал бойцов и остановил атакующего противника. Лично сам дважды ходил в атаку, в упор расстрелял до 20 немцев. Приказом командира дивизии награжден орденом Красной Звезды.

Боевая задача штурмового батальона была исключительно трудной. В полосе наступления дивизии Днепр круто поворачивал на запад, образуя ряд островов. Ширина реки составляла около 400 метров. Западный берег крутым обрывом высотой до 20 метров спускался к самой воде. Наверху в этом месте расположена деревня Щитцы. Южнее деревни крутизна уходила на запад, образуя песчаную, местами заболоченную долину глубиной до двух километров. Оборона противника на западном берегу состояла из двух линий траншей с ходами сообщений. Многочисленные огневые точки позволяли держать под огнем практически всю местность.

Капитан Кулешов с офицерами батальона тщательно изучил местность, организовал проведение специальных занятий с личным составом. С помощью местных рыбаков были подготовлены переправочные средства. За несколько дней напряженной подготовки батальон стал сплоченной боевой единицей. Молодой комбат сумел завоевать доверие опытных солдат. Удалось ему найти подход и к штрафникам. В основном это были «окруженцы», призванные в армию полевыми военкоматами в освобожденных от оккупантов районах. Эти здоровые, крепкие мужики имели боевой опыт и желание искупить свою вину перед Родиной.

15 октября 1943 года в 6.30 дивизион реактивной артиллерии произвел залп по правому берегу Днепра, где проходили немецкие траншеи. Под прикрытием артиллерийского огня и дымовой завесы штурмовой батальон капитана Кулешова на 25 десантных лодках отплыл от берега. Через 20 минут бойцы батальона высадились на правый берег Днепра и стремительно ворвались в траншеи противника. Завязался гранатный траншейный бой. Противник не ожидал нашего появления в этом районе, внезапность решила успех батальона. Оставшиеся в живых фрицы в панике разбежались. К 7.30 батальон занял высоту с отметкой 112,0.

16 октября командир полка полковник Бахметьев подписал наградной лист на присвоение капитану Кулешову звания Героя Советского Союза. В нем указано: «В этом бою его батальон уничтожил до 300 немецких солдат и офицеров, взял в плен трех немецких солдат, захватил 9 станковых и 11 ручных пулеметов. В напряженный момент боя капитан Кулешов поднял в атаку залегших бойцов, принял на себя командование подразделением, атакующим безымянную высоту, и быстро закрепился на ней, чем способствовал переправе остальных подразделений полка». Высокая оценка действиям штурмового батальона дана также в журнале боевых действий 18- го стрелкового корпуса: «Удерживая до наступления ночи плацдарм, десант обеспечил переправу частей всей дивизии».

За успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года капитану Кулешову Ивану Захаровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вскоре герой плацдарма был назначен командиром стрелкового батальона 237-го стрелкового полка. В апреле 1944 года майор Кулешов убыл на учебу в Военную академию имени М.В. Фрунзе. В составе академии участвовал в Параде Победы в Москве. 9 августа 1945 года начальник академии вручил ему медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После окончания академии он командовал полком.

С 1958 года полковник Кулешов — старший преподаватель кафедры тактики в Бакинском высшем общевойсковом командном училище.

Герой форсирования Днепра ушел из жизни в 42 года: сказались фронтовые ранения.

Память о нем бережно хранит родная Смоленщина. Не забыт он и на днепровском берегу. В 2015 году имя командира штурмового батальона увековечено на Аллее Героев в Лоеве.

Фёдор Свинтицкий,

подполковник в отставке, военный историк.

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