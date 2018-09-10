Вышел трейлер фильма-катастрофы «Курск» о гибели российской атомной подлодки



Премьера драмы «Курск», рассказывающей о катастрофе российской атомной подводной лодки, поставленной режиссером Томасом Винтербергом, состоялась 6 сентября на кинофестивале в Торонто. В тот же день был представлен трейлер фильма.

В основу сценария картины положена книга Роберта Мура «Время умирать», опубликованная спустя два года после гибели подводной лодки. В работе автор исследует причины трагедии, а также задается вопросом о том, можно ли было спасти тех, кто погиб не сразу.

Напомним, 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск» со 118 членами экипажа на борту. Среди них был и наш земляк, капитан 2 ранга Сергей Дудко.

Главные роли в бельгийско-люксембугском фильме сыграли Леа Сейду, Колин Фёрт, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов и Микаэл Нюквист. Для Нюквиста эта роль стала последней, 27 июня 2017 года актер скончался.

Релиз фильма запланирован на ноябрь 2018 года.

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