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Вышел трейлер фильма-катастрофы «Курск» о гибели российской атомной подлодки
11.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В основу сценария картины положена книга Роберта Мура «Время умирать», опубликованная спустя два года после гибели подводной лодки. В работе автор исследует причины трагедии, а также задается вопросом о том, можно ли было спасти тех, кто погиб не сразу.
Напомним, 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений Северного флота затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск» со 118 членами экипажа на борту. Среди них был и наш земляк, капитан 2 ранга Сергей Дудко.
Главные роли в бельгийско-люксембугском фильме сыграли Леа Сейду, Колин Фёрт, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов и Микаэл Нюквист. Для Нюквиста эта роль стала последней, 27 июня 2017 года актер скончался.
Релиз фильма запланирован на ноябрь 2018 года.
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