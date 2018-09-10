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Древние боги и современные роботы. Как местные жители меняют Чаусский район
11.09.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Для того чтобы изменить мир, начать нужно с себя. В каждом уголке Беларуси есть люди, которые это понимают и — главное — делают. Мы запускаем проект «Наши люди», в котором расскажем о белорусах, которые делают нашу страну лучше вместе с
«Это не возрождение язычества, это возрождение нашей истории»
В конце августа в Радомле повсюду стоят сувенирные лавки, играет музыка и смеются дети. Уже в пятый раз здесь проходит ставший визитной карточкой агрогородка этнофестиваль «У госці да радзімічаў». Мероприятие стилизовано под культуру IX—XII веков. В этом году на него приехало более двух тысяч человек.
— Живу в Чаусах, это совсем рядом, так что было бы преступлением не приехать сюда! — признается нам Ксения, гостья фестиваля. — Я по образованию — историк, мне интересно все, что с этим связано.
С прошлым связано здесь немало. Место, где проводится фестиваль, — музей под открытым небом. Специально для праздника здесь построили капище с пятью идолами: есть Сварог, Перун, Велес, Макошь и Даждьбог. Рядом — полуземлянки, выстроенные по древней технологии. Воссоздан даже «холодильник» из девятого века — глинобитная хозяйственная яма. В такой радимичи хранили продукты.
Рассказывая о капище, организатор фестиваля Алеся Далецкая спешит отметить: она православная и верит в Бога. Часто люди с ходу пытаются обвинить организаторов в возрождении язычества.
— Я считаю, что такие слова неоправданны. Это не возрождение язычества, а возрождение нашей истории, — уверена организатор. — Если здесь жили радимичи, наши предки, то почему бы нам не собрать это по крупицам?
Началось все с идеи школьного учителя и краеведа Николая Шамро. Алеся, в свою очередь, с появления фестиваля его координирует. Именно благодаря этим людям гости Радомли каждый год видят инсценировки, которые описывают быт и традиции радимичей, живших здесь с девятого века нашей эры.
Изюминка праздника — реконструкция обряда неполной кремации. В центре площадки собирается род — племя радимичей. Одна из матерей рода причитает над погибшей «дочерью» — куклой из травы и мешковины. «Тело дочери» кладут на специальное погребальное ложе, затем женщина разбивает глиняный горшок, символизируя тем самым окончание жизненного пути. Далее глава племени обращается к богам, поджигает костер, и «тело дочери» кладут в него, после чего все засыпают его землей.
Алеся подчеркивает: в большей степени все является скорее стилизацией, чем полной реконструкцией.
— Уже больше 10 лет работаю методистом по традиционной культуре, и я действительно фанатка того, что делаю, — рассказывает героиня. — В этом году у нас много спецэффектов. Больше, чем на предыдущих фестивалях. Конечно, нас могут раскритиковать: все-таки это отхождение от полной историчности. Но опять же: мы не язычники, а культработники. И как представители этой профессии должны сделать шоу. Людям нужно зрелище!
Жительница соседнего села Ираида Степанюк соглашается: «На радость нам всем такое мероприятие сделали, еще и гостей сколько приезжает!»
Но проведение такого мероприятия стоит денег. Например, капище, о котором мы говорили вначале, построили только благодаря поддержке
— Представьте: объем финансирования — больше чем двадцать пять тысяч евро! И нужно просчитать, как этим грамотно распорядиться, — вспоминает координатор. — Конечно, в этом мне помогали и региональные координаторы проекта Европейского союза и ПРООН, и местные власти, ведь в масштабном проекте фестиваля задействовано очень много структур и людей. А в одиночку я бы тронулась, если честно…
«В маленьких городках у детей меньше возможностей для саморазвития»
Здесь же, среди гостей фестиваля, есть еще один человек, чьи инициативы «расшевеливают» Могилевскую область. Это Андрей Пахоменко — председатель Координационного совета Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО» и старший преподаватель Могилевского государственного университета. В Чаусах он помогает развивать местный экотуризм, а с 2016 года вместе со своими коллегами из университета и областного центра творчества организовал на базе школ Чаусского и Краснопольского районов STEM-центры. Они работают как кружки и факультативы, где дети изучают окружающий мир с помощью технологий (например, программирования и робототехники).
Идея помочь созданию образовательных центров пришла к Андрею вместе с мыслью о неравных условиях для городских и сельских детей.
— У ребят в Могилеве, кроме изучения школьной программы, есть возможность развиваться в различных сферах, посещая кружки: это и культура, и гуманитарные направления, и естественные, и технические науки, — объясняет герой. — В маленьких городках для дополнительных занятий не хватает ни техники, ни оборудования, ни специалистов. Вот и получается, что у детей в районах недостаточно возможностей для получения опыта и знаний в этих сферах.
Закупка оборудования и подготовка учителей к работе в STEM-центре требовала денег. Тут и
Конечно, не все складывалось удачно: одной из сложностей стало обучение кадров.
— Для начала мы постарались подготовить учителей хотя бы на минимальном уровне, чтобы они могли работать с детьми в STEM-центре. Но вскоре стало понятно, что педагогов нужно готовить не разово, а постоянно. Возможно, даже не раз отправлять их на курсы повышения квалификации. Несмотря на эти сложности, мы начали работу и добились успеха. Дети попробовали изучать мир вокруг себя, собирать и программировать простеньких роботов, и у них получилось!
По словам организатора, ребят вдохновляла возможность поработать в международном проекте при поддержке ООН.
— Останавливаться на достигнутом я не готов в любом случае, — признается Андрей. — Будем искать еще финансирование, будем закупать нужное оборудование. Ведь это важно для наших детей, а, значит, важно и для нас.
«Проводим экскурсии в специальных очках»
Вторая инициатива Андрея в Чаусском районе — организация экологических путешествий — ориентирована не только на детей, но и на взрослых. В 2017 году Могилевское экологическое общественное объединение «ЭНДО» во главе с Андреем получило финансовую поддержку почти на 15 тысяч евро по Программе развития ООН. Сегодня направление продолжает жить за счет разработанных маршрутов и закупленного оборудования, а также посещений экскурсий туристами.
Популярнее всего у гостей сплавы на байдарках, во время которых экскурсовод рассказывает о местной флоре и фауне. Есть и пешеходные маршруты, но они открылись недавно. Прежде чем пригласить туристов, эксперты сами проходили их по несколько раз, чтобы понять, как расставить акценты и что важно рассказать.
— Сейчас люди искушенные, поэтому нам нужно придумывать что-то новое, — рассказывает герой. — Мы даже используем своего рода ноу-хау — например, проводим экскурсии по цветущему лугу в цветных очках, в которых особым образом окрашены стекла. Человек, надевая их, начинает видеть все вокруг по-другому: одни тона приглушаются, другие становятся особенно яркими. Это похоже на то, как видят мир животные. Скажу честно: у людей очень много впечатлений и эмоций после увиденного.
«Погода — наша главная сложность»
Экскурсии рассчитаны на разные интересы, возраст и спортивную подготовку.
— В прошлом году все получилось хорошо, а этим летом мы потеряли много времени из-за дождей, — сетует Андрей. — Жарко у нас недолго, и «выпадание» даже двух недель очень чувствуется. Так что погода — наша главная сложность.
Несмотря на то что туристическое время уже заканчивается, у героя есть и другие задумки.
— С нашим экообъединением мы хотим организовать несколько акций по очистке наших рек и озер от пластикового мусора, который там накопился после сезона отдыха, — объясняет Андрей. — Для нас это не впервые: на четырех километрах побережья рек Баси и Своеволовки в Чаусах мы уже собрали одиннадцать мешков пластмассовых отходов. Профинансировала эти акции международная организация «Коалиция «Чистая Балтика». У нас есть сачки, специальные захваты для вылавливания мусора, несколько лодок… Нужны только добровольцы, которые присоединятся к нам.
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Вместе с Программой развития ООН мы отправились в Чаусский район, чтобы посмотреть, как белорусы делают свой город лучше. *Партнерский материал
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