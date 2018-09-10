Древние боги и современные роботы. Как местные жители меняют Чаусский район

Для того чтобы изменить мир, начать нужно с себя. В каждом уголке Беларуси есть люди, которые это понимают и — главное — делают. Мы запускаем проект «Наши люди», в котором расскажем о белорусах, которые делают нашу страну лучше вместе с Программой развития ООН при финансовой поддержке Европейского союза. В нем мы расскажем о белорусах, которые делают нашу страну лучше. В агрогородке Радомля Чаусского района Могилевской области мы встречаемся с координатором этнопраздника «У госці да радзімічаў» Алесей Далецкой и организатором образовательного проекта Андреем Пахоменко.

«Это не возрождение язычества, это возрождение нашей истории»

В конце августа в Радомле повсюду стоят сувенирные лавки, играет музыка и смеются дети. Уже в пятый раз здесь проходит ставший визитной карточкой агрогородка этнофестиваль «У госці да радзімічаў». Мероприятие стилизовано под культуру IX—XII веков. В этом году на него приехало более двух тысяч человек.

— Живу в Чаусах, это совсем рядом, так что было бы преступлением не приехать сюда! — признается нам Ксения, гостья фестиваля. — Я по образованию — историк, мне интересно все, что с этим связано.

С прошлым связано здесь немало. Место, где проводится фестиваль, — музей под открытым небом. Специально для праздника здесь построили капище с пятью идолами: есть Сварог, Перун, Велес, Макошь и Даждьбог. Рядом — полуземлянки, выстроенные по древней технологии. Воссоздан даже «холодильник» из девятого века — глинобитная хозяйственная яма. В такой радимичи хранили продукты.





Рассказывая о капище, организатор фестиваля Алеся Далецкая спешит отметить: она православная и верит в Бога. Часто люди с ходу пытаются обвинить организаторов в возрождении язычества.

— Я считаю, что такие слова неоправданны. Это не возрождение язычества, а возрождение нашей истории, — уверена организатор. — Если здесь жили радимичи, наши предки, то почему бы нам не собрать это по крупицам?



Алеся Далецкая

Началось все с идеи школьного учителя и краеведа Николая Шамро. Алеся, в свою очередь, с появления фестиваля его координирует. Именно благодаря этим людям гости Радомли каждый год видят инсценировки, которые описывают быт и традиции радимичей, живших здесь с девятого века нашей эры.

Изюминка праздника — реконструкция обряда неполной кремации. В центре площадки собирается род — племя радимичей. Одна из матерей рода причитает над погибшей «дочерью» — куклой из травы и мешковины. «Тело дочери» кладут на специальное погребальное ложе, затем женщина разбивает глиняный горшок, символизируя тем самым окончание жизненного пути. Далее глава племени обращается к богам, поджигает костер, и «тело дочери» кладут в него, после чего все засыпают его землей.

Алеся подчеркивает: в большей степени все является скорее стилизацией, чем полной реконструкцией.

— Уже больше 10 лет работаю методистом по традиционной культуре, и я действительно фанатка того, что делаю, — рассказывает героиня. — В этом году у нас много спецэффектов. Больше, чем на предыдущих фестивалях. Конечно, нас могут раскритиковать: все-таки это отхождение от полной историчности. Но опять же: мы не язычники, а культработники. И как представители этой профессии должны сделать шоу. Людям нужно зрелище!

Жительница соседнего села Ираида Степанюк соглашается: «На радость нам всем такое мероприятие сделали, еще и гостей сколько приезжает!»













Но проведение такого мероприятия стоит денег. Например, капище, о котором мы говорили вначале, построили только благодаря поддержке Программы развития ООН (ПРООН ). В первый раз, в 2014-м, деньги на фестиваль дал немецкий образовательный проект. В следующие годы, в том числе и в этом, средства выделяли уже из местного бюджета. А вот в 2017 Алеся подавала официальную заявку на дополнительную финансовую поддержку фестиваля от ООН. Девушка признается: эмоциональное напряжение тогда побило все рекорды.

— Представьте: объем финансирования — больше чем двадцать пять тысяч евро! И нужно просчитать, как этим грамотно распорядиться, — вспоминает координатор. — Конечно, в этом мне помогали и региональные координаторы проекта Европейского союза и ПРООН, и местные власти, ведь в масштабном проекте фестиваля задействовано очень много структур и людей. А в одиночку я бы тронулась, если честно…





«В маленьких городках у детей меньше возможностей для саморазвития»

Здесь же, среди гостей фестиваля, есть еще один человек, чьи инициативы «расшевеливают» Могилевскую область. Это Андрей Пахоменко — председатель Координационного совета Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО» и старший преподаватель Могилевского государственного университета. В Чаусах он помогает развивать местный экотуризм, а с 2016 года вместе со своими коллегами из университета и областного центра творчества организовал на базе школ Чаусского и Краснопольского районов STEM-центры. Они работают как кружки и факультативы, где дети изучают окружающий мир с помощью технологий (например, программирования и робототехники).



Андрей Пахоменко

Идея помочь созданию образовательных центров пришла к Андрею вместе с мыслью о неравных условиях для городских и сельских детей.

— У ребят в Могилеве, кроме изучения школьной программы, есть возможность развиваться в различных сферах, посещая кружки: это и культура, и гуманитарные направления, и естественные, и технические науки, — объясняет герой. — В маленьких городках для дополнительных занятий не хватает ни техники, ни оборудования, ни специалистов. Вот и получается, что у детей в районах недостаточно возможностей для получения опыта и знаний в этих сферах.

Закупка оборудования и подготовка учителей к работе в STEM-центре требовала денег. Тут и помог проект , реализуемый Программой развития ООН. Получив первую сумму больше чем на 13 тысяч евро, создатели центра смогли двигаться дальше: выбирать и устанавливать оборудование, обучать детей и педагогов в Чаусском районе. Вторая денежная помощь на сумму в почти 25 тысяч евро позволила присоединить к создающейся сети STEM-центров также гимназию городского поселка Краснополье.

Конечно, не все складывалось удачно: одной из сложностей стало обучение кадров.





— Для начала мы постарались подготовить учителей хотя бы на минимальном уровне, чтобы они могли работать с детьми в STEM-центре. Но вскоре стало понятно, что педагогов нужно готовить не разово, а постоянно. Возможно, даже не раз отправлять их на курсы повышения квалификации. Несмотря на эти сложности, мы начали работу и добились успеха. Дети попробовали изучать мир вокруг себя, собирать и программировать простеньких роботов, и у них получилось!

По словам организатора, ребят вдохновляла возможность поработать в международном проекте при поддержке ООН.

— Останавливаться на достигнутом я не готов в любом случае, — признается Андрей. — Будем искать еще финансирование, будем закупать нужное оборудование. Ведь это важно для наших детей, а, значит, важно и для нас.

«Проводим экскурсии в специальных очках»

Вторая инициатива Андрея в Чаусском районе — организация экологических путешествий — ориентирована не только на детей, но и на взрослых. В 2017 году Могилевское экологическое общественное объединение «ЭНДО» во главе с Андреем получило финансовую поддержку почти на 15 тысяч евро по Программе развития ООН. Сегодня направление продолжает жить за счет разработанных маршрутов и закупленного оборудования, а также посещений экскурсий туристами.



Фото — из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Популярнее всего у гостей сплавы на байдарках, во время которых экскурсовод рассказывает о местной флоре и фауне. Есть и пешеходные маршруты, но они открылись недавно. Прежде чем пригласить туристов, эксперты сами проходили их по несколько раз, чтобы понять, как расставить акценты и что важно рассказать.



Фото — из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Фото — из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Фото — из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

— Сейчас люди искушенные, поэтому нам нужно придумывать что-то новое, — рассказывает герой. — Мы даже используем своего рода ноу-хау — например, проводим экскурсии по цветущему лугу в цветных очках, в которых особым образом окрашены стекла. Человек, надевая их, начинает видеть все вокруг по-другому: одни тона приглушаются, другие становятся особенно яркими. Это похоже на то, как видят мир животные. Скажу честно: у людей очень много впечатлений и эмоций после увиденного.

«Погода — наша главная сложность»

Экскурсии рассчитаны на разные интересы, возраст и спортивную подготовку.

— В прошлом году все получилось хорошо, а этим летом мы потеряли много времени из-за дождей, — сетует Андрей. — Жарко у нас недолго, и «выпадание» даже двух недель очень чувствуется. Так что погода — наша главная сложность.



Фото из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Фото из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Фото из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Фото из архива Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО»

Несмотря на то что туристическое время уже заканчивается, у героя есть и другие задумки.

— С нашим экообъединением мы хотим организовать несколько акций по очистке наших рек и озер от пластикового мусора, который там накопился после сезона отдыха, — объясняет Андрей. — Для нас это не впервые: на четырех километрах побережья рек Баси и Своеволовки в Чаусах мы уже собрали одиннадцать мешков пластмассовых отходов. Профинансировала эти акции международная организация «Коалиция «Чистая Балтика». У нас есть сачки, специальные захваты для вылавливания мусора, несколько лодок… Нужны только добровольцы, которые присоединятся к нам.

Партнер проекта:

Благодаря проекту ЕС-ПРООН « Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь » тысячи белорусов, действуя вместе, смогли реализовать идеи по развитию своих городов и деревень.