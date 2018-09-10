62-летний минчанин четыре года изготавливал фальшивые деньги и сбывал их гражданам, всего — более 300 купюр, сообщает Следственный комитет.



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«На протяжении четырех лет мужчина неоднократно сбывал гражданам фальшивые денежные купюры. При помощи компьютерной техники из денежных билетов Сербии и Зимбабве изготавливались „евро“. Поддельными деньгами обвиняемый расплачивался при покупке фруктов, парфюмерии и других товаров», — сказано в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по статьям «Покушение на мошенничество в крупном размере» и «изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.