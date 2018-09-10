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Скончался первый министр здравоохранения Беларуси Василий Казаков

11.09.2018 08:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 сентября. 9 сентября на 84-м году жизни скончался первый министр здравоохранения Беларуси Василий Казаков, сообщили БелаПАН в пресс-службе Минздрава.

Прощание с ним состоится 11 сентября в Белорусской медицинской академии последипломного образования (ул. Петруся Бровки, 3). Траурная церемония начнется в 13.00. Затем пройдут похороны на столичном Восточном (Московском) кладбище.

Василий Степанович Казаков родился в 1935 года в деревне Усушек Чаусского района Могилевской области. В 1959 году окончил Минский мединститут. В 1959—1960 годах работал врачом-терапевтом, в 1960—1965 годах — заместителем главного врача Хотимской районной больницы Могилевской области, в 1965—1972 годах — главным врачом Костюковичского района Могилевской области.

В 1972—1978 годах занимал пост заместителя заведующего отделом здравоохранения Могилевского облисполкома. В 1987—1990 годах был заместителем министра здравоохранения БССР. В 1990—1994 годах возглавлял Министерство здравоохранения Беларуси. При Казакове был разработан и принят закон "О здравоохранении". После ухода с поста министра работал главврачом санатория-профилактория "Свiтанак".

Заслуженный врач Республики Беларусь. Автор ряда работ о заболеваниях щитовидной железы у детей в результате аварии на ЧАЭС. Под редакцией Казакова издан "Справочник врача общей практики" в двух томах.

Елена Спасюк, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 сентября. 9 сентября на 84-м году жизни скончался первый министр здравоохранения Беларуси Василий Казаков, сообщили БелаПАН в пресс-службе Минздрава. ...
 
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