В Бобруйске коммунальники раздают жителям частного сектора контейнеры для мусора. Бесплатно, но с условием

В Бобруйске коммунальники раздают жителям частного сектора 120-литровые контейнеры для сбора мусора — бесплатно, но с заключением договора и памяткой о том, что выливать жидкие отходы — например, масло, — в них нельзя, как и крупногабаритный мусор, и стройматериалы. Вскоре коммунальники будут раздавать по два контейнера для раздельного сбора мусора и платить людям за каждый килограмм вторсырья.

Мусор в частном секторе Бобруйска сотрудники спецавтопредприятия собирают раз в неделю в назначенные день и время. И пока приедет машина, отходы нужно где-то хранить. Бобруйчане говорят, что раньше приспосабливали для этого старые тазы, ведра. Если кто-то рисковал оставить мусор просто в пакетах у забора, то его растаскивали по улице коты и собаки.

Теперь говорят, что контейнеры, безусловно, удобнее и эстетичнее. Люди выкатывают их на улицу и оставляют до приезда коммунальников.

В прошлом году коммунальники установили 350 контейнеров, в этом году — закупили еще тысячу. Пока они есть в частном секторе в центре Бобруйска. Сейчас подписывают договора с жителями улиц Гоголя, Крылова, Минской и К. Либкнехта. В будущем спецавтопредпритие планирует закупить еще 3200 контейнеров, но они будут двух цветов. И оба полагаются каждому частному дому. В контейнер зеленого цвета бобруйчане будут собирать вторсырье, красного — все остальное. Причем коммунальники будут платить за каждый килограмм вторсырья.