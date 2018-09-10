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Выставка «Беларусь и Библия» представит раритеты возрастом 5 тыс. лет

11.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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 В экспозиции можно будет увидеть издания Библии разных конфессий на разных языках мира – памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы. Будет представлено около 200 уникальных рукописных и старопечатных раритетов книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии. Выставка организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией «Группа исследования рукописей» (Manuscript Research Group, США). Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании, и Израиля. Как рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша, на выставке посетители увидят написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура - родины Авраама; оригинальную рукопись «библии Античности» – «Илиады» Гомера – папирус на греческом языке; уникальные свитки Мертвого моря («Кумранские рукописи»), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета; самые древние фрагменты Нового Завета (II-III вв. н.э.); библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские и другие; оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины; первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки; древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги; почти все переводы Библии на белорусский язык; оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты. Достижения отечественной книжно-письменной культуры будут показаны как неотъемлемая часть общемирового духовного наследия. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси будут представлены рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVІ-XXІ вв., издания белорусского первопечатника Франциска Скорины и его последователей, переводы библейских текстов на белорусский и европейские языки, а также примеры художественного оформления Священного Писания лучшими мастерами XVІ-XXІ вв. На выставке будут работать интерактивные площадки – рукописная мастерская и типография, а также проходить тематические лекции, экскурсии, мастер-классы, музейные занятия, презентации и концерты. Уникальная международная выставка «Беларусь и Библия», посвященная самой известной и влиятельной книге в истории человечества, пройдет с 20 сентября по 21 октября.
www.belta.by

 
 
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Раритеты, возраст которых достигает 5 тыс. лет, впервые представит уникальная международная выставка «Беларусь и Библия» в музее книги в Национальной библиотеке...
 
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