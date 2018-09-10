Осенняя депрессия: семь способов повысить настроение

Что представляет собой «осенняя депрессия»?
В период с сентября по ноябрь «осенняя депрессия» буквально захлестывает и мужчин, и женщин. Похолодание, сокращение светового дня, окончание летних каникул и отпусков нередко вызывают подавленность и хандру. Осенью у некоторых людей резко изменяется настроение, ухудшается самочувствие, иногда повышается сонливость и ощущается упадок сил.
Другие возможные признаки этого состояния – ощущение вины, тоскливые мысли, беспричинный страх и высокая утомляемость. Также «осеннюю депрессию» характеризуют и частые перепады настроения, переедание и бессонница.
Семь способов улучшить настроение и побороть «Осеннюю депрессию»
Если же в вашей жизни не все так плохо, а хочется лишь немного повысить настроение, можно прибегнуть к маленьким хитростям.
- Поработайте над освещением дома. Купите красивый и яркий светильник, который поможет «удлинить световой день». Вставьте в него обычные желтые лампы с теплым уютным цветом.
- Внесите в свой гардероб яркость. Купите сумку сочного зеленого цвета или яркий желтый шарф. Даже яркое нижнее белье сможет повысить настроение и подзарядить положительной энергией.
- Разложите по дому апельсины, лимоны или красные яблоки. Пусть эти природные антидепрессанты напоминают вам о лете.
- Пойте! Пение гармонизирует энергетические центры и наполняет жизненной энергией.
- Вспомните об увлечениях. Это отвлечет от грустных мыслей. Если у вас нет хобби, запланируйте выход «в свет» с близкими друзьями.
- Займитесь ароматерапией. Пусть ваш дом наполнится благоуханием цветов ириса, иланг-иланга или других любимых ароматов.
- Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе.
Тем не менее, важно не забывать, что перепады настроения, бессонница и быстрая утомляемость могут быть признаками заболеваний. При сохранении плохого самочувствия и подавленного настроения следует обратиться за консультацией к специалисту.
Фельдшер-валеолог Е.П.Зязюля ГУ «Борисовский зон ЦГЭ»