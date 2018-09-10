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Осенняя депрессия: семь способов повысить настроение

11.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Что представляет собой «осенняя депрессия»?

В период с сентября по ноябрь «осенняя депрессия» буквально захлестывает и мужчин, и женщин. Похолодание, сокращение светового дня, окончание летних каникул и отпусков нередко вызывают подавленность и хандру. Осенью у некоторых людей резко изменяется настроение, ухудшается самочувствие, иногда повышается сонливость и ощущается упадок сил.

Другие возможные признаки этого состояния – ощущение вины, тоскливые мысли, беспричинный страх и высокая утомляемость. Также «осеннюю депрессию» характеризуют и частые перепады настроения, переедание и бессонница.

Семь способов улучшить настроение и побороть «Осеннюю депрессию»
Если же в вашей жизни не все так плохо, а хочется лишь немного повысить настроение, можно прибегнуть к маленьким хитростям. 

  • Поработайте над освещением дома. Купите красивый и яркий светильник, который поможет «удлинить световой день». Вставьте в него обычные желтые лампы с теплым уютным цветом.
  • Внесите в свой гардероб яркость. Купите сумку сочного зеленого цвета или яркий желтый шарф. Даже яркое нижнее белье сможет повысить настроение и подзарядить положительной энергией.
  • Разложите по дому апельсины, лимоны или красные яблоки. Пусть эти природные антидепрессанты напоминают вам о лете. 
  • Пойте! Пение гармонизирует энергетические центры и наполняет жизненной энергией. 
  • Вспомните об увлечениях. Это отвлечет от грустных мыслей. Если у вас нет хобби, запланируйте выход «в свет» с близкими друзьями. 
  • Займитесь ароматерапией. Пусть ваш дом наполнится благоуханием цветов ириса, иланг-иланга или других любимых ароматов. 
  • Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе.

Тем не менее, важно не забывать, что перепады настроения, бессонница и быстрая утомляемость могут быть признаками заболеваний. При сохранении плохого самочувствия и подавленного настроения следует обратиться за консультацией к специалисту.

Фельдшер-валеолог Е.П.Зязюля ГУ «Борисовский зон ЦГЭ»

 
 
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Прежде всего, важно обозначить, что в медицине под словом«депрессия» понимается серьезное психиатрическое заболевание, требующее лечения у квалифицированного...
 
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